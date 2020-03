Voormalig VN-baas Javier Pérez de Cuéllar overleden

Voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Javier Pérez de Cuéllar, is op honderdjarige leeftijd overleden, zo heeft zijn zoon bekend gemaakt. De Peruaan leidde de VN van 1982 tot 1991 en nam in 1988 namens de VN Vredesmacht de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst. Hij is tot op de dag van vandaag de enige vertegenwoordiger van het Amerikaanse continent die de VN heeft geleid.

Pérez de Cuéllar was de vijfde baas van de Verenigde Naties en volgde de omstreden Oostenrijker Kurt Waldheim op en werd zelf opgevolgd door de Egyptenaar Boutros Boutros Ghali.

In de jaren dat hij secretaris-generaal was van de VN leidde hij de onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en Argentinië in de nasleep van de Falklandoorlog. Aan het eind van zijn tweede en laatste termijn brak de Eerste Golfoorlog uit en maakte een internationale coalitie onder mandaat van de Verenigde Naties daar een einde aan door de Iraakse troepen te verdrijven die Koeweit waren binnengevallen.

Lange diplomatieke carrière

Pérez de Cuéllar begon zijn carrière in 1940 als diplomaat voor het Peruaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Later werd hij ambassadeur in onder andere Zwitserland, de Sovjet-Unie, Polen en Venezuela.

Vanaf 1971 was hij de permanente vertegenwoordiger van Peru bij de Verenigde Naties. De beroepsdiplomaat leidde eind jaren zeventig een VN-missie op Cyprus na de ernstige crisis die de deling van het eiland had veroorzaakt tussen Griekenland en Turkije.

Na zijn vertrek bij de VN deed Pérez de Cuéllar in 1995 nog een vergeefse gooi naar het presidentschap van Peru. Later leidde hij in 2000/2001 als interim-premier nog wel een overgangsregering.

In zijn laatste jaren legde Pérez de Cuéllar zich toe op het schrijven van boeken. In 2012 verscheen zijn autobiografie onder de titel „Memorias. Recuerdos personales y políticos” en in 2014 publiceerde hij de novelle „Los Andagoya”.

Aanstaande vrijdag zal hem de laatste eer worden bewezen in het Palacio de Torre Tagle in Lima, zo heeft zijn familie bekend gemaakt.