VoetbalAjax verliest halve finale bekertoernooi met 2-0

FC Utrecht heeft Ajax, momenteel gedeeld koploper in de Eredivisie, uit het KNVB-bekertoernooi gespeeld. De Utrechters wonnen, in het eigen stadion Galgenwaard, met 2-0 van de Amsterdammers. In de 33ste minuut scoorde middenvelder Sander van de Streek de openingsgoal. Een door Simon Gustafson benutte penalty in minuut 65 beslechtte het lot van Ajax. Het is de vijfde nederlaag voor Ajax in de laatste negen wedstrijden. Tegen wie Utrecht het in de KNVB-bekerfinale gaat opnemen is nog niet bekend. Donderdag is de tweede halve finale, in de Kuip in Rotterdam, waar ook de finale, op zondag 19 april, wordt gespeeld. De halve finale donderdag gaat tussen Feyenoord en NAC Breda, dat het veel grotere PSV uit het toernooi om de KNVB-beker knikkerde. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 5 maart 2020