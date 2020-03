Twee jaar cel voor oud-topman Vestia wegens verduistering en vervalsing

Oud Vestia-directeur Erik Staal (69) moet twee jaar de cel in voor verduistering, valsheid in geschrifte, diefstal en witwassen. De rechtbank in Rotterdam bevond hem donderdag schuldig aan het onvreemden van 1,7 miljoen euro van een woonstichting in Zuid-Afrika gedurende een periode van tien jaar.

Staal bekende de daden in een eerdere zitting grotendeels en betaalde inmiddels 2,4 miljoen euro aan de Housing Association South Africa (HASA) terug. Het Openbaar Ministerie beperkte de eis daarom tot 42 maanden cel, ook omdat Staal ernstig ziek is. De rechtbank nam die verzachtende omstandigheden mee in het bepalen van de strafmaat. Staal zou ook schoon schip willen maken.

Staal vervalste onder meer een verkoopcontract waarmee zijn eigen villa in Johannesburg aan HASA verkocht. Fondsen van de woonstichting werden ook gebruikt om luxeartikelen te kopen. Het gaat onder meer vliegtickets, een Mercedes, een jetski en een cruise. Het geld had naar sociale woningbouw moeten gaan. Staal mag tevens vier jaar geen bestuurder meer zijn. Hij heeft het in hem geplaatste vertrouwen „in ernstige mate geschonden”, schrijft de rechtbank.

„Dit klemt temeer omdat de verdachte in de periode waarin de frauduleuze handelingen plaatsvonden ook werkzaam was als directeur bij de Stichting Vestia, een Nederlandse woningcoöperatie, die de stichting HASA grotendeels gefinancierd heeft.”

Derivatenschandaal

Staal stapte in 2012 op bij Vestia, nadat de woningcorporatie door speculatie met derivaten ruim 2 miljard euro had verloren. Het derivatenschandaal leidde later tot een parlementaire enquête. Hoewel hij alle contracten tekende en als bestuurder verantwoordelijk was, stond Staal niet terecht tijdens de daaropvolgende strafzaak tegen Marcel de V., kasbeheerder van de woningcorporatie. Staal, fiscaaljurist, gebruikte wel geld van HASA om zijn bestuurdersaansprakelijkheid bij Vestia af te kopen.

De Zuid-Afrikaanse woonstichting HASA was een initiatief van onder meer het Woning Bedrijf Den Haag, de voorloper van Vestia, waar Staal directeur was. Twee medebestuurders legden in 2000 hun functies neer, waardoor Staal als enige overbleef. HASA kreeg schenkingen en leningen van Nederlandse woningcorporaties.

Staal werd donderdag ook veroordeeld voor een winkeldiefstal in 2017, die hij eveneens eerder opbiechtte. Hij stal toen diverse klusbenodigdheden uit een Hornbach. Staal zei tegen de politie dat hij niet genoeg geld op zak had en dat er beslag was gelegd op zijn rekeningen.

Correctie (5 maart 2020): De financiële strop van het derivatenschandaal voor Vestia bedroeg ca. 2 miljard euro, niet 2,4 miljard. Ook stelde de Tweede Kamer in 2013 de parlementaire enquête naar het derivatenschandaal in en niet in 2012. Het bericht is aangepast.