Thuiskok Alu Balu Plauw

Een van de gerechten die de moeder van auteur Beri Shalmashi deelt, is de beroemde zure kersenrijst. De zure kersenjam vindt u bij multiculturele en Iraanse supermarkten en online.

Voeg de saffraan toe aan een beker die voor een derde is gevuld met warm water en zet apart. Rasp de ui met een handrasp fijn en voeg dit toe aan het gehakt. Kneed het gehakt goed en voeg zout, peper, kaneel en kurkuma toe. Maak kleine balletjes van het gehakt. Verwarm een laag zonnebloemolie in een kleine pan en bak de gehaktballetjes goudbruin. Zet de gehaktballetjes dan apart. Breng 2 liter water aan de kook en voeg de rijst toe. Kook het ongeveer 7 minuten. De rijst moet nog een beetje hard zijn. Doe de rijst dan in een zeef en laat al het water wegspoelen. Zet een grote pan op het vuur en doe hier eerst een laag rijst in. Doe dan wat kersenjam op de rijst en leg er daarna een deel van de gehaktballetjes overheen. Herhaal die stappen totdat de pan gevuld is. Wanneer de pan vol is, giet je het saffraanwater en de olijfolie over de plauw heen. Laat de schotel dan een half uur tot drie kwartier koken op een zacht vuur. Wanneer de rijst zacht en verkleurd is, kan hij opgediend worden.

VOOR 6 PERSONEN: ½ g saffraan 1 ui ½ kg rundergehakt zout naar smaak peper naar smaak ½ tl kaneel 1 tl kurkuma zonnebloemolie 2 l water 6 bekers basmatirijst 10 el zure kersenjam 6 el olijfolie Beri Shalmashi, Jinaw Shalmashi Taste of Home ROSE stories, Vluchtelingenwerk. 192 blz, € 24,95

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 maart 2020