Terugkerende skiërs houden Groningen al bezig

‘Vindicat atque se Movet’ staat in sierlijke letters op het raam van een Vindicathuis in de Hardewikerstraat. Het betekent zoiets als ‘handhaaft en beweegt zich’ en het is precies wat de Groningse studentenvereniging deze week doet. Terwijl ongeveer de helft van de Vindicatleden zaterdag op skireis vertrok naar coronarisicogebied in Italië, blijven de thuisblijvers rustig.

De bewoners van het ‘jongenshuis’ hebben dan ook geen voorbereidingen getroffen voor de terugkeer van hun huisgenoot die mee op reis is. „Maar we zorgen er natuurlijk wel voor dat we een beetje uit zijn buurt blijven”, zegt een van de bewoners. „En als hij zich niet lekker voelt, moet-ie maar naar zijn ouders gaan.”

Even verderop staat jongenshuis Prinsenhof. In de gang leiden stukjes wc-papier op de vloer naar de eetkamer, waar de tafel vol ligt met lege pizzadozen. Het ruikt er naar sigarettenrook. „Ja, sorry, ik heb gister clubavond gehad”, zegt een van de bewoners. Hij en zijn huisgenoot maken zich ook geen zorgen om hun mede-Vindicatters in Italië. „Ze hebben positief advies om te blijven en nog niemand is ziek”, zegt de huisgenoot.

Ondertussen leunt de jongen van de clubavond nonchalant met zijn rug tegen de deur naar de gang, om deze langzaam weer open te duwen. Het is een uitnodiging om te vertrekken, want de Vindicatters „praten liever niet met de media”, omdat „alles toch altijd wordt verdraaid”.

Ook de bewoners van ‘meisjeshuis’ Butje en jongenshuis Jenevert zijn terughoudend. De bewoners van Butje laten weten dat het bestuur van Vindicat liever niet heeft dat ze met de pers praten.

Al dagen is er opwinding over de reis van de negenhonderd Vindicatters en nog meer over hun terugkeer. De groep komt zaterdagochtend terug, een dag eerder dan gepland. „Dit besluit hebben ze zelf genomen, voor de gemoedstoestand van de leden. Ook hun familieleden zien graag dat ze terugkomen,” zei Jos Rietveld, directeur publieke gezondheid van de GGD Groningen op een speciaal belegde persconferentie donderdag.

„We hebben vanaf het begin van de reis nauw contact met Vindicat gehad en hen ook van concrete adviezen voorzien. Dat is goed opgevolgd”, zei Rietveld.

Twee weken geen college

De dienst bereidt zich nu op die terugkeer voor. „Ze komen met veertien bussen naar Groningen. We gaan hen opvangen op een nader te bepalen locatie in de regio. Op de locatie zullen we alle studenten voorlichting geven en zo nodig controleren”, zei Rietveld. Er zijn nu geen aanwijzingen dat een van de studenten besmet is. Mochten mensen klachten krijgen, dan zullen zij in Italië achterblijven, zei GGD-arts Jossy van den Boogaard.

Vindicat heeft de leden geadviseerd de komende twee weken geen college te volgen, vertelde Rietveld. „Die keuze respecteren we.” Vindicat-rector Floris Hamann zei tegen het ANP dat er geen advies is gegeven over al dan niet naar college of de kroeg gaan.

Wat de GGD betreft gelden voor de studenten dezelfde adviezen als voor de rest van de bevolking: „Als er geen klachten zijn: doorgaan met leven. Bij milde klachten: thuisblijven. Bij koorts: melden bij de huisarts.”

Op straat in de binnenstad klinkt af en toe ‘corona’ en ‘Vindicat’, maar de meeste Groningers lijken zich niet echt druk te maken om het virus. „We stonden er eigenlijk grapjes over te maken”, zegt Agnes (49), terwijl ze naar Abdul (32) kijkt. „Ik vind dat mensen er een beetje overtrokken over doen. Ik ga nu echt niet mijn ramen met ducttape dichtplakken, hoor.” Hard lachend voegt ze daaraan toe dat ze in de tijd van de Mexicaanse griep gewoon naar Mexico op vakantie ging.

Ook Abdul is luchtig. „Maar gelukkig woon ik niet in Groningen”, zegt hij. „Watje”, lacht Agnes.

Toch is er iets van de opwinding zichtbaar. Donderdag is het pand van Vindicat beplakt met waarschuwingsposters voor corona en afgezet met lint. Op de posters prijkt het kroonvormige virus met een waarschuwingsdriehoek eromheen. Daaronder: ‘quarantaine unit’. Daarboven: ‘Mutua Virus’. Dat laatste verwijst naar de naam van de sociëteit: Mutua Fides. Of de posters een studentengrap zijn of het werk van boze activisten, is onduidelijk.

Met medewerking van Mark Middel