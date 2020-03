Slachtoffer Gökmen T. dient wrakingsverzoek tegen rechtbank in

Het uitspreken van de eis tegen Gökmen T. heeft donderdag vertraging opgelopen, omdat één van de slachtoffers van de schietpartij in een Utrechtse tram de rechtbank wil wraken. Het wrakingsverzoek van diens juridisch adviseur Karim Aachboun wordt voorgelegd aan de wrakingskamer van de rechtbank in Utrecht. Dat betekent een forse vertraging van de eis. Andere advocaten reageerden ontstemd op de actie van Aachboun.

Volgens Aachboun is zijn cliënt Mustafa (in verband met privacy worden alleen voornamen gebruikt) maandenlang door de recherche „op het verkeerde been” gezet. Zo wordt T. vervolgd wegens bedreiging van Mustafa, terwijl volgens Aachboun sprake is geweest van „poging tot moord” dan wel doodslag op zijn cliënt. Bovendien zou Mustafa volgens de rechtbank op de beelden van drie camera’s in de tram te zien zijn geweest, terwijl het er volgens Aachboun vier of vijf waren. Om die redenen diende hij eerder een verzoek tot aanhouding van de zaak in. Dat werd afgewezen.

Gökmen T. (38) wordt er van verdacht op 18 maart 2019 drie mensen dood te hebben geschoten en meerdere mensen te hebben verwond in een tram in Utrecht. Buiten bij de halte 24 Oktoberplein maakte hij nog een slachtoffer en verwondde hij meerdere mensen. Tijdens zijn zaak deze week verzette hij zich tegen het vervoer naar de rechtbank, bespuugde hij zijn eigen (hem toegewezen) advocaat en misdroeg hij zich tijdens slachtofferverklaringen. Die mocht hij daarop niet meer bijwonen.

