Poetin en Erdogan na urenlange besprekingen eens over wapenstilstand Noord-Syrië

De Russische president Poetin en zijn Turkse ambtgenoot Erdogan zijn het donderdag na urenlange besprekingen in Moskou eens geworden over het opzetten van een veiligheidscorridor van twaalf kilometer breed in Idlib in het noordwesten van Syrië. Ook hebben beiden volgens Poetin een wapenstilstand afgesproken, die al rond middernacht zou moeten ingaan.

Het akkoord van beide regeringsleiders biedt enige hoop voor de circa 900.000 vluchtelingen in Idlib, die door zware gevechten van huis en haard waren verdreven. In barre omstandigheden bivakkeren velen van hen al wekenlang dichtbij de Turkse grens. Volgens hulpverleners gaat het om een humanitaire noodsituatie.

Poetin zei te hopen dat de overeenkomst die hij met Erdogan had bereikt tot een einde van de recente militaire acties zou leiden. De toestand in Idlib was de laatste paar maanden snel geëscaleerd door een offensief van de Syrische regeringstroepen, gesteund door de Russische luchtmacht.

3,7 miljoen vluchtelingen

Turkse troepen en lokale bondgenoten, alsook rebellen, verzetten zich tegen de opmars van de troepen van president Assad. Turkije, dat al 3,7 miljoen Syrische vluchtelingen herbergt en er in geen geval nog meer wil, stuurde eerder versterkingen naar Idlib. Dat resulteerde in harde gevechten over en weer. Turkije verloor daarbij zeker zestig militairen, Syrië naar wordt aangenomen een veelvoud daarvan. Rusland hield zich de afgelopen dagen op de achtergrond. Ook honderden burgers kwamen om het leven.

Erdogan eist intussen meer hulp van de Europese Unie bij het stabiliseren van de situatie in Idlib en opende, om de EU onder druk te zetten, de grens met Griekenland voor migranten. Dat leidde tot overleg woensdag in Ankara van Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad, met Erdogan, waarbij de EU substantiële financiële hulp toezegde voor de opvang van Syrische vluchtelingen in Idlib. Een dag later, nog voor Erdogan zijn opwachting bij Poetin maakte, voerde Michel ook met Poetin overleg.