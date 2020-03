Ondanks MH17-proces blijft verdachte Girkin opduiken in Moskou

MH17-verdachte Igor Girkin, alias ‘Strelkov’, heeft al laten weten niet te zullen verschijnen bij zijn proces, dat maandag begint in de extra beveiligde rechtbank van Schiphol. In plaats daarvan gaat de voormalige ‘defensieminister’ van de Volksrepubliek Donetsk zich in Rusland bemoeien met een nieuwe politieke partij. Althans, dat maakte Timofej Sjevjakov, woordvoerder van de nieuw opgerichte Partij voor Directe Democratie, donderdag bekend via zakenkrant Kommersant.

De oud-inlichtingenman Girkin, die in 2014 hét gezicht werd van pro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne, liet in een reactie echter weten niets met de partij te maken te hebben. „Ik hoor dit voor het eerst. Ik heb Sjevjakov al minstens acht jaar niet gesproken”, zei hij tegen een journalist van online platform Govorit Moskva. Hoewel Girkin een van de hoofdrolspelers is in de zaak rond de MH17, treedt hij in Moskou nog regelmatig in de openbaarheid. En hoewel Girkin kritisch is op president Poetin, proberen allerlei belangengroepen hem voor hun zaak te winnen.

Veroordeelde spion

Zo ook de Partij voor Directe Democratie. Die werd eerder dit jaar opgericht door Vjatsjelav Makarov van World of Tanks, een Russisch online platform voor oorlogsgames. De zakenman zegt zich met zijn partij in te willen zetten voor meer burgerparticipatie en voor digitale veiligheid.

Daarbij krijgt hij hulp van voormalig ‘spion’ Maria Boetina. Zij werd in de Verenigde Staten veroordeeld tot achttien maanden cel wegens buitenlandse inmenging. Na haar terugkeer groeide Boetina uit tot boegbeeld van de anti-westerse lobby in Rusland en houdt ze zich bezig met de ‘zelfverdediging van burgers door wapens’.

Op sociale media liet Boetina donderdag weten zich ook hard te maken voor de ‘digitale zelfverdediging’ van burgers. „Iedere Rus moet een hacker worden”, zo luidde haar boodschap.