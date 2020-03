Nieuwe James Bond pas in november in bios wegens virus

De première van No Time To Die, de nieuwe James Bond, is maandenlang uitgesteld. De film die in april zou uitkomen, gaat vanwege de uitbraak van Covid-19 pas in november in première. Dat hebben de producenten woensdag bekendgemaakt op Twitter. De producenten zeggen tot hun beslissing te zijn gekomen na „zorgvuldige afweging en grondig onderzoek van de wereldwijde filmmarkt”.

Maandag verzocht een groep fans de filmmakers de première van de 25ste Bondfilm uit te stellen. De grote aantallen fans die voor de première naar de bioscopen zouden gaan, konden elkaar besmetten, zo werd gevreesd. „Het is maar een film”, schreven fans in de open brief, getiteld 'No Time For Indecision'. 'De gezondheid van fans over de wereld is belangrijker.'

In Nederland is de film te zien vanaf 12 november - nu op dezelfde dag als de première in Groot-Brittanië. In de Verenigde Staten draait James Bond vanaf 25 november.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 5 maart 2020