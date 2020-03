Met aroma’s gaan drankproducenten de absente alcohol te lijf

Wie in de kroeg een alcoholvrij biertje bestelt, wordt tegenwoordig niet meer meewarig aangekeken, maar krijgt de tegenvraag: een 0.0, een Weissen, of een IPA?

Fijn nieuws voor de bierliefhebber die de BOB is, of zwanger, of gewoon niet wil drinken. Maar wie nuchter wil blijven, wordt op zijn wenken bediend, want er is veel meer te kiezen dan alleen fris of 0.0-bier.

Alcoholvrije ‘drank’ is steeds normaler aan het worden. Nog nooit was er zo veel aanbod, en nog nooit werd de smaak van gewoon bier, gewone wijn, cider, of zelfs gedistilleerd, zo goed benaderd.

Die toename op de schappen is goed te verklaren: we drinken steeds minder alcohol. In Nederland daalde de alcoholconsumptie de afgelopen tien jaar met 10 procent, gerekend per hoofd van de bevolking.

De brouwers waren er het eerste bij. Ze investeerden flink in smaak en marketing. Voorloper Swinkels, bekend van Bavaria, bracht al in 2010 een spotje waarin de Amerikaanse acteur Mickey Rourke zonder het te weten Bavaria-0.0 wegtikte, in plaats van gewoon pils.

Serieus segment

Heineken bracht in 2017 voor het eerst een alcoholvrij pils onder eigen naam op de markt. Inmiddels is Heineken 0.0 in 57 landen te krijgen, waaronder, sinds een jaar, de VS.

Dat de brouwer dit segment serieus meent, blijkt uit het feit dat een kwart van het marketingbudget standaard naar 0.0 gaat bij introductie op een nieuwe markt. In 2018 verkocht Heineken 13 miljoen hectoliter in de categorie laag- en non-alcoholisch bier, tegenover 233 miljoen hectoliter gewoon bier.

Ook AB Inbev heeft flinke ambities: in 2025 wil de grootste brouwer ter wereld ten minste 25 procent omzet uit laag- (tot 3,5 procent) en non-alcoholisch halen.

Dit alles is zichtbaar in de cijfers. Al voor het tiende jaar op rij groeide de consumptie van alcoholvrij bier, bleek vrijdag uit cijfers van de branchevereniging Nederlandse Brouwers. Vorig jaar met 6,5 procent. In de horeca is alcoholvrij nog relatief klein – ongeveer een op de dertig bestelde biertjes is een 0.0 – maar dat is wel 25 procent meer dan in 2018.

Net als de brouwers weten de wijnhuizen dat de smaak de groei bepaalt

In de supermarkt komt al bijna 7 procent van de omzet uit 0.0 of malt (tot 0,5 procent alcohol), ook van de kleine craft-brouwers met hun IPA’s, witbieren en stouts.

Van dit soort cijfers kunnen alcoholvrije wijnmakers op dit moment alleen nog maar dromen: minder dan 1 procent van de wijnomzet is nu alcoholloos. „Alcoholvrije wijn zit nog een beetje in het verdomhoekje”, zegt Nadia Menkveld, die de drankensector voor ABN Amro volgt. „Maar ze zijn echt al een stuk beter dan een paar jaar geleden.”

Aanvullen met aroma’s

Net als de brouwers weten de wijnhuizen dat de smaak de groei bepaalt. Een aantal grote wijnnamen, zoals het Spaanse Torres, investeert daar flink in, net als makers die alleen alcoholvrije wijn produceren.

Makkelijk is het niet: zo bevat wijn meer alcohol dan bier. Het de-alcoholiseren van wijn lukt steeds beter, maar de smaak die daarbij verloren gaat, moet met aroma’s weer aangevuld worden. Meestal komen mousserende alcoholvrije wijnen het beste uit de test: koolzuur maskeert de verwijdering van alcohol.

In 2019 kwam een recordaantal alcoholvrije wijnen op de markt, en Menkveld van ABN Amro verwacht dat onze dorst naar alcoholvrije wijn de komende jaren flink zal groeien.

En er is nog meer dan bier en wijn, zo bewijst de opkomst van alcoholvrij gedistilleerd. Sterke drank, waar daarna zo’n 40 procent alcohol uit wordt gefilterd. Vooral de chiquere horeca pakt deze dranken als eerste op. „Ik zag al alcoholvrije whisky”, zegt Menkveld, „en er zijn meerdere soorten gin.” Alcoholvrije jenever is er sinds kort ook, van het Nederlandse Hooghoudt.

Alcoholvrije jenever van Hooghoudt.

Gin zonder alcohol

Grote ster in dit segment is Seedlip. Gin, maar dan zonder alcohol, in chique glazen flessen. Seedlip werd in 2015 op de markt gebracht door de Brit Ben Branson, die zegt op het idee te zijn gekomen nadat hij op een alcoholvrije maandagavond een mierzoete roze ‘mocktail’ voorgeschoteld kreeg.

De toekomst ziet er zonnig uit voor het ‘gin’-merk. Afgelopen augustus maakte Diageo, de grootste drankproducent ter wereld, bekend zijn aandeel in Seedlip op te schroeven naar een meerderheidsbelang. Diageo (Johnnie Walker, Baileys, Smirnoff) wil van Seedlip een „wereldwijde drankenreus” maken.

Qua prijs doet de alcoholvrije gin in ieder geval niet onder voor de nieuwe grote broers en zussen: een fles Seedlip is met 24,99 euro al gauw een tientje duurder dan een fles Gordon’s London Dry Gin.