Meer auto’s in Nederland dan vorig jaar

Het autobezit in Nederland is afgelopen jaar gestegen. Begin dit jaar telde Nederland bijna 8,7 miljoen auto’s, dat is 1,7 procent meer dan een jaar geleden. Hiermee groeide het aantal auto’s harder dan de bevolking. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vooral het aantal bedrijfsauto’s is toegenomen, met bijna 45.000. Dat komt neer op een stijging van 4,5 procent. Het aantal auto’s van particulieren steeg met 1,4 procent. Ook in vergelijking met vijf jaar geleden steeg het aantal auto’s op naam van een bedrijf het hardst, met ruim 19 procent. In die periode kwamen er 7,5 procent meer auto’s van particulieren bij. Wat de oorzaak is van de stijging is niet duidelijk. Daar heeft het CBS geen onderzoek naar gedaan, laat een woordvoerder weten.

Onder 50- tot 65-jarigen is het autobezit het hoogst. Per duizend inwoners bezit deze groep 679 auto’s, dat is meer dan één auto per twee personen. Jongeren tot 25 jaar hebben het laagste autobezit: 172 auto’s per duizend inwoner.

Verder is het autobezit van 80-plussers, die 9 procent van alle particulieren auto’s bezitten, tweemaal zo hoog als dat van jongeren tot 25 jaar. Opvallend is dat het autobezit onder jongeren tot 30 jaar vorig jaar niet gestegen is, maar nagenoeg gelijk gebleven.