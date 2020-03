Levenslang geëist tegen Gökmen T.

Het Openbaar Ministerie eist een levenslange gevangenisstraf tegen Gökmen T., de man die in maart vorig jaar in een Utrechtse tram drie mensen doodschoot, een man buiten de tram doodde, en vele mensen (ernstig) verwondde.

Slachtoffers tramschutter: even wereldnieuws en dan alleen met hun verdriet

Meteen nadat de officier van justitie haar eis openbaarde, reageerden slachtoffers en nabestaanden in de zittingzaal met applaus. Alle slachtoffers die gebruik maakten van hun recht om een verklaring af te leggen, hadden om die straf gevraagd. Zij vinden dat de kans dat Gökmen ooit nog vrij komt, moet worden uitgesloten.

De verdachte heeft geen enkele spijt betuigd over brute daad waarbij hij rücksichtslos het leven nam van onschuldige mensen, stelt de officier van justitie. Gökmen verklaarde eerder dat hij na zijn dood een beloning van Allah denkt te krijgen. De officier van justitie verwacht niet dat de man nog tot inkeer zal komen en ze vreest dat hij in staat iets een dergelijke daad nog een keer te plegen.

Gedurende de hele dag gedroeg Gökmen T. zich even onbeschoft als op eerdere dagen. Hij veinsde verveling, gaapte, probeerde agenten uit te dagen door indringend naar ze te staren en klopte onophoudelijk met zijn vingers op tafel. Aan het begin van de dag toen nog enkele slachtoffers spraken, zat Gökmen in een aparte kamer waar hij het proces via een scherm kon volgen. Hij was zelf ook zichtbaar via een monitor voor het publiek.

Wrakingsverzoek

De dag kreeg al in de ochtend een onverwachte wending toen Karim Aachboun, juridisch adviseur van slachtoffer Mustafa, die tijdens de aanslag ook in de tram had gezeten, het woord nam en de rechtbank wraakte. Aanwezige advocaten en nabestaanden waren zeer ontstemd over de vertraging die dit opleverde.

Mustafa, vertelt Aachboun de rechtbank, heeft zich als een held gedragen door twee jonge vrouwen én de bestuurder van de rode Clio die buiten de tram voor het stoplicht stond te wachten, te redden met groot gevaar voor eigen leven. Mustafa wilde camerabeelden zien die dat zouden kunnen bevestigen. Hij kreeg daarvoor geen toestemming.

Daarnaast heeft Gökmen twee keer op Mustafa geschoten, maar weigerde het pistool. Dat betekent, zegt Aachboun, dat Gökmen niet alleen op niet-moslims, maar ook moslims schoot en wilde doodden. Zijn cliënt wil daarom dat Gökmen in zijn zaak niet alleen voor „bedreiging” maar ook voor „poging tot moord of doodslag” wordt vervolgd.

De artikel-12 procedure die adviseur Aachboun om af te dwingen dat het proces tegen de schutter zou worden uitgesteld tot er uitspraak zou zijn in de procedure van Mustafa, werd afgewezen. Daarmee gaf de rechtbank blijk van vooringenomenheid, vindt Aachboun en deed een wrakingsverzoek.