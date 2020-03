Salaris nieuwe ING-topman nauwelijks omhoog

ING gaat zijn nieuwe topman niet veel meer salaris bieden dan de onlangs naar de Zwitserse bank UBS overgestapte Ralph Hamers. Dat maakte de bank donderdag bekend in het jaarverslag. Het salaris voor de hoogste directeur van ING is per 1 januari gestegen met 1,5 procent.

De bank stelt nu voor de eigen topsalarissen niet langer te vergelijken met de beloningen van de vijftig grootste Europese bedrijven. Deze vergelijking zorgde er twee jaar geleden nog voor dat de ING-topman een loonsverhoging van 50 procent in het verschiet werd gelegd. Hamers zou toen 3 miljoen euro per jaar moeten gaan verdienen. Politici, klanten en burgers vonden de loonsverhoging ongepast, mede omdat de Nederlandse staat tijdens de kredietcrisis nog 32,4 miljard euro leende aan de bank omdat een dochterbank in de VS een groot aantal ongedekte rommelhypotheken had verkocht.

‘Jupiler league’

De bank verdedigde de verhoging nog. „Je kunt niet iemand uit de eredivisie betalen op het niveau van de Jupiler league”, zei Jeroen van der Veer, de toenmalige president-commissaris van ING, destijds. Maar door de ophef bond ING in en gaf Hamers slechts 2,2 procent loonsverhoging. Hamers verdiende vorig jaar 2,56 miljoen euro bij de bank. Het hoogste standaardsalaris bij ING is 1,75 miljoen euro, plus maximaal 20 procent bonus.

In plaats van de vergelijking met de grootste Europese bedrijven, wil ING zijn salarissen nu ijken op die van een zelfverkozen groep met zestien grote bedrijven, waarvan acht Nederlandse. Tot de selectie behoren onder andere Philips, ABM AMRO, Rabobank, Deutsche Bank en BNP Paribas. ING is actief in veertig landen en heeft meer dan 53.000 mensen in dienst.

Hamers vertrekt per 30 juni bij ING. Wie zijn opvolger wordt is nog niet bekend.

