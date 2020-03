Hulporganisaties: gemeenten moeten 500 kwetsbare kinderen opvangen

Nederlandse gemeenten moeten vijfhonderd „alleenstaande kwetsbare vluchtelingenkinderen” uit Griekenland opvangen. Daartoe roepen Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children donderdag gezamenlijk op. Een samenwerking tussen gemeenten om vluchtelingenkinderen op te vangen is volgens de organisaties de „enige manier om het kabinet in beweging te krijgen”.

Het doel is een zogenoemde „coalition of willing” te creëren: een groep gemeenten die gezamenlijk het gesprek met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel, VVD) aangaat over de opvang van vluchtelingenkinderen. Bij de gemeenten Amsterdam, Groningen, Utrecht en Nijmegen was woensdag al „gepolst” of er draagvlak was voor de opvang, zegt een woordvoerder van Stichting Vluchteling. „We kregen van meerdere Raadsleden positieve reacties en hebben vandaag een oproep gedaan aan alle Nederlandse gemeenten.”

Noodkreet

„Met ons verzoek willen we ingaan op de noodkreet van de Griekse overheid”, zegt de woordvoerder. „Zij vroeg de Europese Unie om hulp om 2.500 kwetsbare kinderen zonder ouders op te vangen. Onder meer Finland en Portugal gaan zich inzetten en Frankrijk zei eerder toe vierhonderd kinderen op te vangen. Wij vinden dat Nederland ook haar verantwoordelijkheid moet nemen.”

In de Amsterdam is al een raadsmeerderheid voor het voorstel, schrijft Het Parool naar aanleiding van een rondvraag. GroenLinks, D66, PvdA, Denk, Bij1 en de ChristenUnie hebben volgens de krant positief gereageerd op de noodkreet van de hulporganisaties. Wethouder Rutger Groot Wassink (Sociale Zaken, GroenLinks) reageerde nog niet op de oproep.