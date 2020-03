Geen aanhouding maar boete voor dieven in Amsterdam

Winkeldieven die in Amsterdam voor het eerst worden betrapt, worden voortaan niet meer standaard aangehouden en vervolgd. In plaats daarvan kunnen ze een boete opgelegd krijgen van 181 euro, die betaald moet worden aan de winkeleigenaar. Daartoe heeft de politie Amsterdam besloten na een succesvolle pilot afgelopen jaar.

De nieuwe aanpak scheelt per nieuwe dief zo’n zes tot acht uur werk aan administratie, stelt de politie. „De tijd van de afhandeling staat veelal niet in verhouding tot het delict en de schade”, zegt de Amsterdamse districtschef Toine van Loenhout. „Hierdoor zijn steeds minder politiemensen beschikbaar voor het afhandelen van andere ernstige misdrijven zoals straatroven, geweld, stalking of fraude.”

Voorwaarden voor de nieuwe werkwijze zijn dat de gestolen waar niet al te duur is, er geen geweld is gebruikt bij de diefstal, dat de winkeldief meewerkt en niet eerder is aangehouden voor een vergelijkbaar misdrijf. Ook geldt het alleen bij „aangesloten winkeliers”, wat volgens de politie voornamelijk grote winkelketens zijn. De politie bepaalt ter plaatse of aan de voorwaarden is voldaan of dat er toch een arrestatie volgt.

Minderjarige dieven

Verder benadrukt de politie dat winkeldieven die voor het eerst worden gepakt vaak minderjarig zijn. Door deze nieuwe aanpak hoeven de jonge dieven voor het relatief kleine vergrijp geen uren in de cel te zitten en wordt hun ook het jeugdstrafrecht bespaard.

Het OM staat achter de nieuwe maatregel van de politie: „De ondernemer krijgt de schade vergoed die de diefstal met zich meebrengt, de minderjarige dader wordt niet in het jeugdstrafrecht getrokken en de politie kan zich richten op meer ernstige delicten”, zegt officier van justitie Frank van Dijk.

Het aantal winkeldiefstallen in Amsterdam neemt toe. In 2019 heeft het hoofdstedelijke politiekorps voor het vergrijp 5.500 aanhoudingen verricht. Redenen voor de toename zijn meer winkels, meer zelfscankassa’s, langere openingstijden en minder personeel ter plaatse, aldus de politie.