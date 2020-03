Feyenoord in finale KNVB-beker na 7-1 winst op NAC

Feyenoord heeft zich donderdagavond met grote overmacht geplaatst voor de finale van de KNVB-beker. De Rotterdammers wonnen met 7-1 van NAC. De club moet het op 19 april opnemen tegen FC Utrecht, die zich woensdag voor de finale plaatste ten koste van Ajax.

Het eerste doelpunt viel in de 15de minuut dankzij een kopbal van Feyenoorder Marcos Senesi. Daarna wist de club uit Rotterdam in een kwartier nog drie keer te scoren. Dankzij aanvoerder Steven Berghuis werd het vlak voor rust 5-0.

In de 47ste minuut maakte Jan Paul van Hecke met een kopbal de 5-1 voor NAC. Binnen vijf minuten maakte Steven Berghuis de 6-1, waarmee hij voor een hattrick zorgt. Kort hierna wordt Berghuis, die dankzij een gele kaart op scherp stond, vervangen door Luciano Narsingh. Een zevende doelpunt door Feyenoord-spits Robert Bozenik wordt in de 67ste minuut afgekeurd vanwege buitenspel. Roger Riera van NAC krijgt in de slotfase nog rood waarna Feyenoord uit een penalty de 7-1 maakt.