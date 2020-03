Afgelopen zaterdagmiddag stoppen mijn vrouw en ik bij hotel Van der Valk de Cantharel in Apeldoorn om de auto op te laden. Tijdens het wachten lopen we naar binnen voor een kop koffie. Op de schermen bij de ingang staat aangegeven welk feestje in welke zaal is. In de Jachtzaal is het „40-jarig huwelijksfeest van mevrouw Janssen”. Wij hopen dat meneer Janssen ook welkom is.

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl