Coronavirus vastgesteld bij assistent-arts ziekenhuis Den Bosch

Een medewerker van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch is besmet met het coronavirus. De arts-assistent ving eind vorige week een coronapatiënt op, meldt het ziekenhuis donderdag. Het virus werd woensdag vastgesteld bij de arts nadat hij of zij een dag eerder luchtwegklachten kreeg.

De medewerker zit in thuisisolatie. Acht patiënten van de afdeling oncologie die contact hadden met de medewerker, zijn uit voorzorg in isolatie geplaatst en worden extra in de gaten gehouden op koorts en luchtwegklachten. Medewerkers van het ziekenhuis is gevraagd zelf hun gezondheid te monitoren.

Mogelijk is ook een medewerker van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven besmet met het coronavirus. Zij werd op het virus getest nadat bekend was dat een man in het ziekenhuis besmet was, meldde Omroep Brabant woensdag.