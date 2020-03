COC Amsterdam eist aftreden Pride-voorzitter Frits Huffnagel

De Amsterdamse tak van lhbt-belangenorganisatie COC wil niet langer samenwerken met Stichting Amsterdam Pride en wil dat Pride-voorzitter Frits Huffnagel vertrekt. In NPO Radio 1-programma Spraakmakers liet die zich dinsdag kritisch uit over vluchtelingen, in het bijzonder die in het grensgebied tussen Turkije en Griekenland. Het COC eist het aftreden van Huffnagel. Ook VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft ontstemd gereageerd.

Huffnagel was twee uur lang te gast in het ochtendprogramma, waar onder meer de situatie langs de Turks-Griekse grens ter sprake kwam. Huffnagel, die namens de VVD wethouder en gemeenteraadslid was in zowel Amsterdam als Den Haag: „Wij zien een kind en denken oh, wat zielig. Maar we zien niet de vader die er achter staat en misschien oorlogsmisdaden heeft gepleegd of de moeder die dat misschien heeft gefaciliteerd.” Volgens Huffnagel zouden de vluchtelingen eenmaal in Nedelrand maar weinig kans maken op een permanente verblijfsstatus. „Waarom mensen binnenhalen waarvan je vrijwel zeker weet dat de kans dat ze mogen blijven buitengewoon klein is?”

Verantwoordelijkheid

De Turkse regering houdt migranten die naar de Europese Unie willen reizen sinds vorige week niet langer tegen, terwijl Griekenland met man en macht de stroom vluchtelingen die daardoor op gang is gekomen, probeert terug te dringen. Daarin moet de Europese Unie wat Huffnagel betreft (financiële) verantwoordelijkheid nemen, maar niet door opname van meer vluchtelingen. „Die mensen moeten hier niet naartoe.”

In een reactie op commotie die na de uitzending ontstond, deed Pride Amsterdam woensdag een Facebookbericht uitgaan waarin de organisatie wees op het feit dat Huffnagel vorige week nog aandacht had gevraagd voor de situatie van lhbt’ers in Tsjetsjenië. „Pride Amsterdam is voorstander van opvang van LGBTQ+-vluchtelingen.” Pride Amsterdam lijkt daarmee achter de voorzitter te blijven staan.

Huffnagel zelf verwijst desgevraagd naar een reactie die hij onder het bericht van Pride Amsterdam heeft geplaatst. Daarin benadrukt hij dat zijn optreden in Spraakmakers als privépersoon was en niet „als voorzitter van wat dan ook”. „Als voorzitter onthouden ik en de overige leden van het bestuur ons zoveel mogelijk van politieke uitspraken (…). Natuurlijk mag iedereen het met mij oneens zijn, maar mijn mening wil ik toch graag blijven geven..”

Aftreden

Die verklaring is niet voldoende voor het COC, dat in een open brief vraagt om maatregelen, „waaronder minimaal het doen aftreden van de voorzitter”. „Vanuit COC Amsterdam e.o. zijn wij het volstrekt oneens met deze zeer ongenuanceerde en kwetsende uitspraken over vluchtelingen en migranten.” VN-vluchtelingenorganisatie UNCHR – dat meedoet aan de botenparade van dit jaar – vindt de uitspraken van Huffnagel „onverenigbaar met de boodschap die wij tijdens de Pride willen uitdragen”.