Cel- en taakstraf voor atletiektrainer Jerry M. wegens ontucht

Voormalig atletiektrainer Jerry M. is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden, waarvan 162 dagen voorwaardelijk, voor ontucht met drie minderjarige meisjes. Ook kreeg hij 180 uur taakstraf opgelegd. Dat meldt de rechtbank in Dordrecht donderdag. Vanwege het voorarrest hoeft M. niet de gevangenis in. De straf is lager dan de twee jaar cel die justitie had geëist.

De 59-jarige M. heeft zich volgens de rechter schuldig gemaakt aan „grensoverschrijdend gedrag” door tijdens een massage de borsten van een pupil aan te raken. Ook heeft hij tijdens het oefenen van starts twee pupillen bij de heupen vastgepakt en zijn penis tegen hun billen van geduwd. De ontucht vond plaats tussen 2000 en 2009. Er waren vier aanklachten tegen M., waarvan de rechtbank er één niet voldoende bewezen achtte.

De rechtbank oordeelde dat M. binnen een cultuur van „vriendschappelijk en ongedwongen (fysiek) contact” tussen M. en de atleten „enkel en alleen ten behoeve van zijn seksuele verlangens, herhaaldelijk grensoverschrijdend en ontuchtig” heeft gehandeld. Met zijn handelen heeft M. volgens de rechter „een onaanvaardbare inbreuk gemaakt op de lichamelijke en psychische integriteit van de slachtoffers”.

De Rotterdammer is verplicht zich te laten „behandelen en begeleiden”, en mag de komende drie jaar geen minderjarigen trainen of coachen.

