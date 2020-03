Britse prijsvechter Flybe vraagt uitstel van betaling aan

Luchtvaartmaatschappij Flybe heeft donderdag per direct alle vluchten gestaakt en surseance van betaling gevraagd. De Britse budgetmaatschappij vraagt passagiers die nog een vlucht op het programma hadden staan om nadrukkelijk niet naar het vliegveld te komen, tenzij al in een alternatief is voorzien. „Flybe is op het moment helaas niet in staat dat voor alle passagiers te regelen.”

Tot en met woensdag is onderhandeld over een overname door een consortium onder leiding van Virgin Travel Group. Volgens de BBC liepen die gesprekken onder meer stuk door de negatieve impact die het coronavirus zou hebben op het internationale vliegverkeer. Dat zou ook de genadeklap hebben gegeven aan het toch al noodlijdende bedrijf omdat het aantal boekingen drastisch terugliep.

De Britse regering ontkent in een officiële reactie op het faillissement dat de uitbraak van Covid-19 de oorzaak is geweest van het faillissement van Flybe. „Flybe’s financiële problemen waren lang en breed bekend voor Covid-19 uitbrak.”

Het gaat al langer bergafwaarts met Flybe. De maatschappij die een vloot van 75 vliegtuigen had, deed in januari nog tevergeefs een beroep op Britse staatssteun. Volgens de BBC komen door het nakende faillissement 2.000 banen op de tocht te staan. De maatschappij vloog dagelijks tussen Schiphol en vijf Britse luchthavens. Tussen Eelde in Groningen en London Southend voerde het Ierse Stobart Air namens Flybe vluchten uit.

Your attention please: the british airline Flybe has entered administration. All Flybe flights have therefore been cancelled. We advise you to follow the website (https://t.co/KL96IuFfkM) and to first contact the airline before travelling to the airport. https://t.co/FhkHOVpVRH

— Schiphol (@Schiphol) March 5, 2020