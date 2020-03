Apple TV+ hoopt op snufje Spielberg-magie

Serie Amazing Stories Van: Steven Spielberg, Edward Kitsis, Adam Horowitz. Apple TV+, vijf afleveringen van een uur (wekelijks).

Hoe gaat het met de videostreamingdienst van Apple? Terwijl nieuwkomer Disney+ met de Star Wars-serie The Mandalorian – en het het schattige figuurtje Baby Yoda – meteen een popculturele hit te pakken had, leek Apple TV+ de afgelopende maanden vooral zoekende, een echte hit waar iedereen over praat is er nog niet gemaakt. Toch heeft de dienst volgens topman Tim Cook „een vliegende start” gemaakt na de lancering op 1 november. Meer uitleg gaf hij niet tijdens een recente bijeenkomst voor aandeelhouders. Zelfs in een markt waar vaak geheimzinnig wordt gedaan over (kijk)cijfers was het een weinig zeggend antwoord.

Volgens onderzoek had de dienst alleen al in de VS ruim 33,5 miljoen abonnees aan het einde van 2019. Maar in tegenstelling tot Netflix en Disney+ betaald het merendeel waarschijnlijk niet voor het gebruik, kopers van nieuwe Apple-producten krijgen de dienst een jaar lang gratis (reguliere gebruikers betalen 4,99 euro per maand).

In vergelijking met Netflix lanceert Apple in een vrij rustig tempo nieuwe producties. Inhoudelijk mist de dienst nog een eigen smoel, al wordt het aanbod langzaam maar zeker beter.

Het vlaggenschip The Morning Show werd in eerste instantie gemengd ontvangen. De dramaserie met Jennifer Aniston en Reese Witherspoon vond na een paar afleveringen steeds meer haar draai, mede dankzij relevante verhaallijnen rondom #metoo en machtsmisbruik in de televisiewereld. Series als Little America (over immigranten in Amerika) en Mythic Quest: Raven’s Banquet (comedy over een gamebedrijf) zijn ook goed ontvangen, maar of er veel mensen kijken is dus niet duidelijk.

Deze vrijdag wordt er een nieuwe grote naam in de strijd gegooid. Toen Apple TV+ in maart 2019 werd gepresenteerd was het Steven Spielberg die in een gelikte promovideo als eerste in beeld kwam. De legendarische filmregisseur had zijn naam verbonden aan een grote serie: Amazing Stories, een zogenaamde anthologieserie waarin elke aflevering een nieuw sciencefiction-verhaal heeft, elke keer met een andere regisseur en een andere cast. Spielberg produceerde halverwege de jaren tachtig al twee seizoenen van Amazing Stories met deze formule. De serie was een variant op het invloedrijke The Twilight Zone, waar sinds de eerste reeks in 1959 ook al meerdere nieuwe versies van gemaakt zijn.

Nostalgische snaren

Een echte klapper werd Amazing Stories destijds niet, maar de titel raakt genoeg nostalgische snaren om een herstart te verantwoorden. Veel moderne kijkers zullen de anthologievorm vooral kennen van Black Mirror, waarin de duistere kant van technologie een grote rol speelt. Amazing Stories heeft een veel minder cynische blik en is ook geschikt voor jongere kijkers. Het draait hier meer om spanning, avontuur en mysterie, niet zozeer om gitzwarte ontleding van onze obsessie met technologische ontwikkeling. De opgewekte en bombastische muziek van vaste Spielberg-componist John Williams zet in de intro van de serie ook de toon: het doet meer denken aan Indiana Jones.

Apple hield de inhoud van de Spielberg-series een tijd geheim, journalisten mochten vooraf wel één aflevering zien. ‘The Cellar’ is een tijdreisavontuur met een romantische twist. Tegen het einde van de aflevering is een opmerkelijke stukje ‘productplacement’ te zien. We zien een hoofdpersonage plotseling met AirPods (de opvallende draadloze Apple-oordoppen) in, gevolgd door shots van zijn iPhone. Nou is het niet gek dat series die zich in de moderne tijd afspelen ook producten van Apple tonen, maar in dit geval vraag je je als kijker wel meteen af of de makers deze scène ook in het oorspronkelijke script hadden staan. Ziet Apple de eigen series ook als een manier om eigen producten zo positief mogelijk te presenteren?

Het zou zomaar kunnen, zeker als je uitspraken van Rian Johnson, regisseur van films als Knives Out en The Last Jedi, in acht neemt. Volgens hem is het bedrijf erg streng over het gebruik van haar producten in films: „Ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar slechterikken mogen van Apple geen iPhones gebruiken.”