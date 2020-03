Anouar Taghi voelt zich als een krijgsgevangene in Irak

„Hij gaat zo zijn jasje aantrekken. Dan lijkt hij helemaal net op een advocaat”, zegt een meisje dat woensdag voor Anouar Taghi naar de extra beveiligde rechtbank in Osdorp is gekomen. Wanneer de verdachte zijn jasje aantrekt zegt ze: „Lekker ding is het toch”

Zojuist heeft Anouar Taghi, gestoken in een gilet en een wit overhemd, een vlammende ‘pleitnotitie’ voorgedragen in de rechtbank in Amsterdam. Die zat vol verwijzingen naar jurisprudentie en het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Volgens Daniëlle Troost, een van de advocaten die hem bijstaat, is Taghi autodidact. „Ik zit in een monsterproces. Ik moet hard werken aan mijn verdediging”, zo heeft hij gezegd.

En dat wordt hem, naar eigen zeggen, moeilijk gemaakt. Hij kan niet goed overleggen met zijn advocaat. Daarnaast vermoedt hij dat er een undercoveroperatie tegen hem aan de gang is in de gevangenis waar hij vastzit. Hoewel niemand daar zijn achternaam kent, stellen medegedetineerden hem vragen over zijn dossier. Ook is hem meerdere keren een telefoon aangeboden. Eén keer door een medewerker van de gevangenis.

Hitters en spotters

Anouar heeft dezelfde achternaam als Ridouan Taghi. Hij is een neef van de man die lange tijd de meest gezochte crimineel van Nederland was. Anouar wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum op 18 september vorig jaar. Wiersum was de advocaat van Nabil B., de kroongetuige in het grote Marengo-proces dat draait om moorden die in opdracht van Ridouan Taghi gepleegd zouden zijn. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat daarin de reden ligt dat Wiersum is doodgeschoten. Ook is er informatie bij het Team Criminele Inlichtingen binnengekomen dat Ridouan Taghi „hitters en spotters” heeft geregeld voor de moord op Wiersum.

Dat Anouar Taghi bij deze moord betrokken is, blijkt volgens het Openbaar Ministerie onder meer uit een opgenomen telefoongesprek op 15 november vorig jaar. In dat gesprek zegt hij dat hij „wordt gezocht voor de moord op advocaat Wiersum en een tijdje uit de lucht gaat”. Drie dagen daarvoor is in een uitzending van Opsporing Verzocht aandacht besteed aan de moord op Wiersum. In het programma zijn foto’s getoond van auto’s die bij de moord gebruikt zouden zijn. Een daarvan toont een uitgebrande grijze Renault Megane. Uit politie-onderzoek bleek later dat deze auto gekoppeld wordt aan Anouar. Ook een VW Transporter wordt aan hem gekoppeld.

Ik zit in een monsterproces. Ik moet me verdedigen. Anouar Taghi verdachte

Anouar geeft, bij monde van zijn advocaat, toe dat hij in het criminele milieu verkeert. In het verleden behoorde hij tot de beruchte Utrechtse Audi-bende die plofkraken pleegde. Anouar werd in 2016 tot drie jaar en twee maanden cel veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij een plofkraak in het Duitse Meppen. Maar een plofkraak is nog geen liquidatie, zo betoogt zijn advocaat.

Behalve een eerste verklaring kort na zijn aanhouding beroept Anouar zich tijdens verhoren steevast op zijn zwijgrecht. Ook vandaag gaat hij niet in op de verdenking aan zijn adres. Hij vertelt wel over de hardhandige wijze waarop hij, op 20 november vorig jaar, werd aangehouden. Daarbij verrekte hij een spier in zijn nek, waar hij nog steeds last van heeft. Ook hekelt hij het feit dat hij in urenlang in een ijskoude cel heeft gezeten met niets meer dan papieren kleding. Hij spreekt over „systematisch kleineren en degraderen” in opdracht van de officier van justitie. Hij trekt parallellen met de foltering van krijgsgevangenen in Irak. Daarom wil hij niks meer verklaren.

Zijn raadsman André Seebregts heeft verzocht de zaak naar een andere rechtbank te verwijzen omdat die in Amsterdam te veel betrokken zou zijn bij de moord op Wiersum. Dat roept bij de rechtbank de vraag op of Anouar de rechtbank vertrouwt. Het antwoord? „Voorlopig nog wel.”

De rechtbank acht zichzelf ook geschikt om de zaak te behandelen en vindt dat er genoeg aanwijzingen zijn die een verlenging van de voorlopige hechtenis rechtvaardigen. Wat niet helpt is dat Anouar geen vragen over de strafbare feiten heeft willen beantwoorden.

Bij het slot van de zitting stelt Anouar dat hij wel vragen wil beantwoorden van de onderzoeksrechter. „Ik zou uw advocaten snel een afspraak laten maken”, zegt de voorzitter. „Dan kunnen we uw verklaring bij een volgende zitting meewegen.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 5 maart 2020