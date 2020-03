Amerikaanse media: Elizabeth Warren verlaat de Democratische race

Alle energie die Elizabeth Warren kon losmaken bij haar aanhangers heeft zich niet vertaald in steun van kiezers en gedelegeerden. De senator uit Massachusetts zal zich, melden Amerikaanse media, later donderdag terugtrekken uit de Democratische kandidatenrace. Super Tuesday leverde haar 53 gedelegeerden op. Plus de acht die ze in de eerste vier voorverkiezingen had verzameld, maakt 61 – van de ruim 1.500 die intussen zijn verdeeld. Ze eindigde in haar thuisstaat op een pijnlijke derde plaats.

Met Warren is de laatste vrouw met wat ooit een serieuze kans leek, uit het Democratische veld verdwenen. Tulsi Gabbard, afgevaardigde uit Hawaii, is officieel nog wel kandidaat, maar zij is onzichtbaar gebleven in de uitslagen.

Als kandidaat kon Warren, die later donderdag met een verklaring zou komen, bogen op een relatief kort resumé als politicus, en dat is beslist een pre in deze campagne. Voordat zij in 2013 aantrad als senator, was zij bekend geworden in de financiële crisis van 2008 als hoogleraar die gespecialiseerd was in het faillissementsrecht. Zij wierp zich op als pleitbezorger van het herstel van scherp toezicht op de financiële instellingen. Dankzij haar inspanningen richtte de regering-Obama een bureau op voor de bescherming van burgers tegen financiële wantoestanden. Warren werd er het eerste hoofd van.

Geduchte rivaal

Warren leek halverwege de campagne in de peilingen even een geduchte rivaal voor collega-senator Bernie Sanders op de linkerflank van de Democratische Partij. Haar ideeën kwamen sterk overeen met die van hem. In het eerste tv-debat van Democratische kandidaten zei ze op een vraag naar haar plannen over het zorgstelsel simpelweg: „I’m with Bernie.” Haar plannen voor „grote structurele verandering”, zoals ze het zelf noemde, leken iets minder radicaal dan die van hem. Uiteindelijk beloofde ze dat ze het zorgstelsel geleidelijk zou omvormen.

Lees ook dit profiel van Elizabeth Warren

Maar naarmate ze de afstand tussen Sanders en haarzelf probeerde te vergroten, werd haar positie in de peilingen en de uitslagen zwakker en die van hem sterker. Kennelijk wisten Sanders en zijn aanhangers meer kiezers ervan te overtuigen dat hij de échte veranderaar was. Warrens aanhang is minder geharnast dan de jonge garde die Sanders omringt. Bij de voorverkiezingen haalde ze nooit het niveau van haar sterkste peilingen.

Jonkies

Warren is nu 70 jaar en hoewel ze daarmee tot de jonkies van de overgebleven Democratische presidentskandidaten hoorde, lijkt de kans gering dat zij over vier jaar nog een poging waagt. De vraag is nu wat Warren aan haar kiezers zal aanbevelen. Aan wie zal zij steun betuigen? Wie gaat maximaal profiteren van haar steunbetuiging?

Steunt zij Joe Biden, net als twee andere uitgevallen kandidaten deze week deden? Warren heeft juist campagne gevoerd tegen de behoudzucht in de Democratische Partij. „We kunnen niet Trump verslaan en dan terug naar hoe het was”, zei ze steeds.

Zal ze dan nog eenmaal zeggen: „I’m with Bernie?” Politiek-inhoudelijk ligt dat het meest voor de hand. Ze zal dan wel iets moeten wegslikken. In een van de bittere fasen van haar campagne, begin dit jaar, zei Warren dat Sanders haar in een privégesprek had verklaard dat „een vrouw het presidentschap niet kan veroveren”. Sanders ontkende dat hij dit ooit had gezegd. Maar voor 2020 is het wel waar.