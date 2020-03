Amazon koopt vertaalrechten Boekenweekgeschenk Van der Zijl

Het Amerikaanse bedrijf Amazon Publishing heeft de vertaalrechten van Leon & Juliette van Annejet van der Zijl, het Boekenweekgeschenk 2020, al voor verschijning in Nederland gekocht. „Een unicum”, zegt Eveline Aendekerk, directeur van de CPNB, die de Boekenweek organiseert. Het geschenk gaat volgens de CPNB over „een Amerikaans-Nederlandse liefdesgeschiedenis in tijden van onderdrukking en slavernij”,

Amazon wil een uitgebreide versie van Leon & Juliette op de markt brengen. De onderneming publiceerde eerder Van der Zijls De Amerikaanse prinses en Sonny Boy in de Verenigde Staten, samen goed voor ruim 175.000 verkochte exemplaren.

Producent Joop van den Ende kocht in 2017 de rechten van De Amerikaanse prinses en is nu inmiddels met Topkapi Films Amsterdam en de Britse filmproducent Endor in overleg over een film. Het verhaal is de waargebeurde geschiedenis van Allene Tew uit Wisconsin, die door haar huwelijken als gravin Kotzebue in de Europese aristocratie doordrong.

Het Boekenweekgeschenk Leon & Juliette heeft een voorlopige oplage van meer dan 600.000 papieren exemplaren. Wie tijdens de Boekenweek, die zaterdag begint, voor minstens 15 euro aan boeken koopt, krijgt het cadeau. Het is ook beperkt in het Fries verkrijgbaar. (ANP)