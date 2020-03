Zoekgeraakte dolk Javaanse verzetsheld gevonden, teruggegeven aan Indonesië

Nederland heeft een Javaanse dolk van de belangrijke Indonesische verzetsheld prins Diponegoro teruggegeven aan Indonesië. De dolk, ook wel een kris genoemd, was tientallen jaren zoek en is onlangs geïdentificeerd in de collectie van het Museum Volkenkunde in Leiden, meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap woensdag. De kris is voor Indonesië van bijzondere waarde.

De dolk, die deel uitmaakte van de Rijkscollectie, is afkomstig van de Indonesische verzetsheld prins Diponegoro. Hij was tijdens de Java-oorlog de leider van het verzet tegen het Nederlandse bestuur en werd gevangengenomen in 1830. De kris werd een jaar later geschonken aan Koning Willem I en kwam daarna in het Koninklijk Kabinet van Zeldzaamheden. Deze collectie werd in 1883 verdeeld over Nederlandse musea, maar daarbij raakte veel informatie verloren.

Meerdere krissen kwamen terecht in het Museum Volkenkunde, maar onduidelijk was welke van prins Diponegoro was. Daardoor kon deze niet worden teruggegeven toen in 1975 afspraken werden gemaakt over het teruggeven van cultuurgoederen aan Indonesië die gerelateerd zijn aan historisch belangrijke personen. Eind jaren zeventig werden al onder meer een speer en zadel van prins Diponegoro teruggegeven.