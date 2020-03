VN-gezant Libië stopt ermee

De man die het steeds verder uitdijende Libische conflict namens de internationale gemeenschap onder controle moest proberen te brengen, heeft de handdoek in de ring gegooid. De speciale VN-gezant voor Libië, Ghassan Salamé, een gerespecteerde Mauritaanse diplomaat, kondigde maandag zijn vertrek aan. Om gezondheidsredenen. „Mijn gezondheid staat niet langer toe me aan zoveel stress bloot te stellen”, verklaarde hij in een tweet.

Salamé’s vertrek onderstreept de groeiende uitzichtloosheid in het Libische conflict. Vorige week nog trachtte hij de strijdende partijen in Libië, de door de VN erkende regering van premier Fayez al-Sarraj en de rivaliserende regering van generaal Khalifa Haftar, bij elkaar te brengen in Genève maar een aantal essentiële deelnemers zegde op het laatste moment af, waardoor het vredesberaad in het water viel.

Ook noodkreten van Salamé aan de internationale gemeenschap om geen wapens meer te leveren aan de strijdende partijen in Libië bleven onbeantwoord. Landen als Turkije, Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten bleven onverminderd doorgaan met hun militaire hulp aan hun bondgenoten. Dit ondanks het feit dat ze, net als de andere deelnemers aan een conferentie over Libië in Berlijn in januari plechtig hadden beloofd voortaan van nieuwe wapenleveranties af te zien.

Ook het staakt-het-vuren dat Salamé half januari had weten te bereiken, was geen lang leven beschoren. Al heel snel werd dit geschonden en juist eind vorige week kreeg de Libische hoofdstad Tripoli een van de hevigste artilleriebombardementen sinds de val van de toenmalige Libische sterke man Moammar Gaddafi in 2011 te verduren.

Salamé werd medio 2017 aangesteld als opvolger van de Duitse diplomaat Martin Kobler. Vorig jaar had Salamé veel energie gestoken in een nationale conferentie, maar die werd doorkruist door generaal Haftar, die kort voor de conferentie had moeten plaatsvinden een groot offensief lanceerde tegen Tripoli.

De hoofdstad is nog altijd in handen van de regering van Sarraj. Haftars offensief bij Tripoli verliep minder soepel dan hij had gedacht. Nog altijd zijn zijn troepen niet veel verder gekomen dan de buitenwijken van de hoofdstad.

De regering van Sarraj riep de internationale gemeenschap de inspanningen voor vrede in Libië niet te laten verslappen. Sarraj krijgt steun van Turkije, Haftar van de Verenigde Arabische Emiraten, Rusland en Jordanië. Eerder heeft de generaal ook steun ontvangen van Egypte en Frankrijk.

Bij de VN in New York werd Salamé's vertrek betreurd. Het kostte in 2017 al veel tijd en moeite om een geschikte nieuwe gezant te vinden voor Libië. Een kleine drie jaar later is dat niet makkelijker geworden.