Verrassende doorbraak van Biden

De Democratische kiezers in het oosten en midden van de Verenigde Staten hebben dinsdag een heldere keuze gemaakt: de partij moet een gematigde kandidaat nomineren om president Trump in november te verslaan. Een meerderheid koos voor oud-vicepresident Joe Biden.

Veertien staten gingen op ‘Super Tuesday’ naar de stembus. Samen zijn ze goed voor 40 procent van de gedelegeerden die in juli de Democratische presidentskandidaat kiezen – een reuzenstap naar de nominatie. Woensdagochtend Nederlandse tijd hadden Amerikaanse media de overwinning in negen staten aan Biden toegekend, waaronder verrassend Texas. In drie staten won de linkse kandidaat Bernie Sanders. Ook de volkrijkste staat, Californië, lijkt naar hem te gaan. Hier wordt nog geteld.

Joe Biden vierde de avond als een herrijzenis. In een toespraak in een voorstad van Los Angeles zei hij dat hij knock-out en dood was verklaard door de media, totdat hij zaterdag al in South Carolina won.

Dat lijkt een rake analyse. Verschillende Amerikaanse media noteerden bij de uitgang van de stembureaus dat een substantieel deel van de kiezers pas in de laatste paar dagen hun keuze heeft bepaald. De grote meerderheid van hen koos voor Biden en een meerderheid had daarbij als overweging dat hij van alle kandidaten de beste kans maakt Trump te verslaan. Dat is precies het argument dat Biden zelf steeds heeft aangevoerd. ‘South Carolina’ gaf kiezers net op tijd voor Biden een duwtje in die richting. Dat hij de afgelopen dagen van oud-rivalen in de presidentsrace – Pete Buttigieg, Amy Klobuchar en Beto O’Rourke – steunverklaringen kreeg, zal zeker ook hebben geholpen.

Het pad van het midden

Met deze uitslag heeft de kiezer de Democratische Partij teruggestuurd naar het platgetreden pad van het midden. Het pad dat Barack Obama met succes bewandelde. Het pad waarlangs in 2018 het Huis van Afgevaardigden werd heroverd. Het ging de laatste maanden veel over Elizabeth Warren met haar „grote structurele veranderingen”, Sanders met zijn „revolutie” en vier mediagenieke vrouwen in het Huis. De vraag was: ‘Zijn de VS klaar voor de progressieve beweging?’ Het voorlopig antwoord luidt: nog niet.

Zelfs als Sanders in Californië voldoende gedelegeerden krijgt om zijn eerdere voorsprong op Biden te behouden, dan zijn een paar voortekenen beslist ongunstig voor de senator van Vermont. Ondanks zijn op de arbeidersklasse gerichte campagne – verhoging van het minimumloon, uitbreiding van sociale zekerheid, gratis zorg – wist hij Biden niet te verslaan in Oklahoma en Minnesota, staten met veel lager opgeleide witte mensen.

Nog een indicatie: Sanders verloor terrein ten opzichte van zijn resultaten tegen Hillary Clinton in 2016. Het lijkt erop dat de kiezers die destijds weinig van de gedoodverfde favoriet Clinton moesten hebben, Sanders nu verlaten voor Biden.

Exitpolls wijzen op grote steun voor Biden onder zwarte kiezers, onder vrouwen en in de voorsteden. Dat zijn drie sterke pijlers geweest onder de Democratische herovering van het Huis, eind 2018.

Sanders krijgt vooral veel steun van Latino-kiezers (een snel groeiende groep) en jongeren (die het vaak laten afweten bij verkiezingen). Voor zijn verlies kan Sanders nauwelijks excuses aandragen. Biden won in heel diverse staten en de opkomst was vrijwel overal groter dan in 2016.

De overige drie kandidaten, Mike Bloomberg, Warren en Tulsi Gabbard, speelden geen rol van betekenis. Wat zij na deze avond ook beslissen over het vervolg van hun campagne, het veld is in feite uitgedund tot twee witte mannen – de een 77, de ander 78 jaar. Dat is, na een jonge zwarte man in 2008 en ’12, en een vrouw in 2016, een opmerkelijke tussenstand in een partij die twee jaar geleden uitbundig haar diversiteit naar afkomst en sekse vierde.

Op weg naar de Democratische conventie in juli is een en ander een grote opluchting voor de leiding van de Democratische Partij. Ze waren bang voor een verpletterende zege van Sanders – die vinden ze te links. En ze waren bang voor een verrassende overwinning van Bloomberg – die vinden ze te rechts, hij was tot voor kort een Republikein. Mede bepalend bij de vraag hoe de race verdergaat, is of alle resterende kandidaten blijven doorstrijden.

