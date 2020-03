Verdachte moord advocaat Wiersum klaagt over behandeling door politie

Anouar Taghi, die verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op advocaat Derk Wiersum, stelt dat hij is mishandeld tijdens zijn arrestatie en gevangenhouding in november vorig jaar is mishandeld. Ook is hij naar eigen zeggen gedwongen om zijn telefoon te openen met zijn vinger. Daarbij heeft Anouar Taghi naar eigen zeggen blessures opgelopen aan zijn nek en schouders waarvoor hij nu wordt behandeld door een fysiotherapeut. Dat werd woensdag gezegd tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank Amsterdam.

Anouar Taghi is de neef van Ridouan Taghi en heeft volgens zijn advocaten geen bezwaar tegen het noemen van zijn volledige naam. Tegen hem liep al maanden een onderzoek naar betrokkenheid bij het stelen en helen van auto’s. In augustus 2019 heeft de politie Midden-Nederland een inkijkoperatie gedaan in een loods in Utrecht waarbij een aantal gestolen auto’s is aangetroffen.

Woordenwisseling

Een van die auto’s, een blauwe Renault Megane, is in de weken voor de moord op Wiersum regelmatig gezien in de buurt van de woning van de Amsterdamse advocaat. Uit telefoongegevens blijkt volgens het Openbaar Ministerie dat de auto op en neer is gereden tussen Amsterdam en Utrecht. Volgens het OM is dat een aanwijzing dat Anouar Taghi op de hoogte was van het moordplan.

Zijn advocaten ontkennen dat ten stelligste. Volgens hen blijkt uit het dossier dat hij inderdaad dat hij betrokken was bij autodiefstal maar is er geen harde informatie die Anouar Taghi linkt aan de uitvoering van de moord op Wiersum. Bovendien stellen de advocaten dat op basis van het dossier nog maar de vraag is of er sprake was van een plan om Wiersum te vermoorden.

Uit beelden en een verklaring van een getuige blijkt volgens de advocaten van Taghi dat Wiersum na een woordenwisseling met de schutter uit zijn auto is gestapt en achter de schutter is aangelopen. Pas daarna is de advocaat met meerdere schoten om het leven gebracht. Het OM stelt op basis van de beelden dat het wapen van de schutter dienst heeft geweigerd op het moment dat de schutter naast de auto stond. Maar volgens de verdediging van Taghi is dat op de beelden niet te zien.

Zij vinden dat op basis van het dossier geen bewijs is dat Anouar Taghi iets te maken heeft met de moord op Wiersum en dat zijn hechtenis moet worden geschorst. De rechtbank denkt op dit moment na over dat verzoek.