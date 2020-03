Kunstmuseum Den Haag koopt uiterst zeldzame bloemenpiramides

Het Kunstmuseum Den Haag heeft een paar uiterst zeldzame bloemenpiramides van zeventiende-eeuws Delfts aardewerk verworven. Het gaat om twee tot voor kort onbekende bloemenhouders van 153 centimeter hoog, afkomstig uit een particuliere Franse verzameling.

Het museum kocht de piramides in december op een veiling bij Sotheby’s in Parijs. Het aankoopbedrag, ruim een miljoen euro, komt voor het leeuwendeel van de Vereniging Rembrandt.

Tot voor kort gingen experts ervan uit dat er niet meer dan vijf paar van deze gestapelde bloemenhouders bestonden. Deze staan in het Victoria & Albert Museum in Londen, in het Rijksmuseum in Amsterdam, twee, waarvan één incompleet, in Tsjechische collecties en in Brussel is een losse voet van een set torens bewaard gebleven. De twee door het Kunstmuseum aangekochte piramides zijn afkomstig van de adellijke Parijse familie Ribes, die onlangs een deel van haar kunstschatten liet veilen.

Datail van de bloemenpiramides. Foto Kunstmuseum Den Haag

Maria II van Engeland

Deze piramides zijn rond 1690 gemaakt door Het Moriaanshoofd, de plateelbakkerij die ook de piramides van het Rijks en het Victoria & Albert heeft gemaakt. De Delftse aardewerkindustrie putte destijds inspiratie uit het Chinese porselein, waarmee ons land vanaf het begin van de zeventiende eeuw kennis maakte. Het bijzondere is dat deze set opmerkelijk gaaf is. Alleen de twee topelementen en de twee bovenste bakjes van een van de torens zijn verloren gegaan. De huidige topstukken zijn afkomstig van kleine, achttiende-eeuwse bloemenpiramides van Chinees porselein.

Bloemenpiramides van zeventiende-eeuws Delfts aardewerk. Foto Kunstmuseum Den Haag

Vanwege de gelijkenis met de sets bloemenhouders in het Rijksmuseum en het Victoria & Albert is het aannemelijk dat ook het aangekochte paar torens oorspronkelijk een topstuk had met een vrouwenbuste van koningin Maria II van Engeland, de echtgenote van koning Willem III van Oranje. Het Kunstmuseum laat deze onderdelen, net als de ontbrekende bakjes daarom door Tichelaar in Makkum reproduceren naar het voorbeeld uit Amsterdam en Londen. In maart zullen de nieuwe onderdelen bovenop de piramides worden geplaatst.

Een van de bloemenpiramides is dezer dagen te zien op de kunstbeurs Tefaf in de stand van de Vereniging Rembrandt. Vanaf 21 maart toont het Kunstmuseum beide aangekochte torens op de tentoonstelling Koninklijk Blauw, Het mooiste Delfts aardewerk van Willem & Mary.