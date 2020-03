Justitie eist 8 jaar cel tegen waterpolocoach in meerdere misbruikzaken

Het Openbaar Ministerie heeft woensdag een celstraf van acht jaar geëist tegen voormalig waterpolocoach Koen P. vanwege mogelijk misbruik. Dat meldt persbureau ANP woensdag. P. staat deze week terecht voor verkrachting, ontucht en aanranding van meerdere minderjarige waterpolosters.

De 34-jarige oud-coach werkte als voormalig assistent-trainer bij Jong Oranje en was werkzaam in Leiden. In die functie zou hij zes minderjarige meisjes hebben misbruikt. Dit misbruik zou zes jaar hebben geduurd. Een van de slachtoffers, destijds zestien jaar, zou dertig keer seks met de coach hebben gehad. Tegen P. werd zes keer aangifte gedaan, maar justitie denkt dat er meer slachtoffers zijn, meldt Omroep West.

In een aantal gevallen heeft P. de beschuldigingen toegegeven, maar andere aanklachten ontkent hij. Justitie beschuldigt P. ervan ernstig misbruik te hebben gemaakt van zijn positie in de waterpolowereld en zijn functie als coach. Bij de zaken was weliswaar geen sprake van fysiek geweld, maar wel van dwang, vindt justitie. Het OM wil dat P. behalve een celstraf ook een beroepsverbod van tien jaar krijgt opgelegd.

P. werd in 2018 opgepakt nadat twee minderjarige waterpolosters aangifte hadden gedaan. Hij zat elf maanden in voorarrest. Op 19 maart volgt de uitspraak.