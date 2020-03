Jonge wolf op de Veluwe doodgereden

Op de Veluwe is woensdagochtend een jonge wolf doodgereden. Het dier werd aangetroffen langs een weg tussen Nunspeet en Epe.

Om welke wolf het gaat, is nog niet bekend. Uit onderzoek is bekend dat er vorig jaar drie volwassen wolven in Nederland hun territorium hadden; één vrouwtje en een paar op de Noord-Veluwe. Dit laatste paar heeft minimaal vijf welpen gekregen, blijkt uit onderzoek. Het lijkt erop dat de aangereden wolf uit deze groep afkomstig is.

Lees ook: De zwerftocht van Naya de wolf: een reisdagboek

Volgens onderzoeker Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging is niet bekend hoeveel van de welpen er nog zijn. „Ze zijn nu even groot als de ouders en ze doorkruisen het territorium in kleinere groepjes of zelfstandig.” De paartijd van de wolven is net achter de rug, meldt Lelieveld, „dus zo lang het teefje gezond en wel is, verwachten we een nieuw nest welpen eind april-begin mei”.

Het aangereden dier is voor sectie overgebracht naar het Dutch Wildlife Health Centre aan de Universiteit Utrecht, het onderzoek op de Veluwe is verricht door medewerkers van Wageningen Environmental Research, dat ook het DNA-onderzoek gaat doen.

Derde wolf

Het is voor de derde keer dat een wolf omkomt in het verkeer. Eerder, in maart 2017, verongelukte een uit Duitsland afkomstige wolf toen deze de snelweg A28 tussen Meppel en Hoogeveen overstak. Later dat jaar, in november, kwam in Overijssel, bij de Duitse grens, een vermoedelijk eveneens uit Duitsland afkomstige wolf om het leven.