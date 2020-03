Jinek geeft leven aan RTL’s uur des doods

We moeten het even over Jinek hebben. De overname van de talkshow van KRO-NCRV door RTL is een succes. Eva Jinek heeft hoogstpersoonlijk het tijdslot gereanimeerd dat al ruim twee jaar gold als het uur des doods: de late avond op RTL4. De commerciële zender heeft er honderdduizenden extra vaste kijkers bij, al haalt Jinek haar oude NPO-cijfers niet.

De commerciële Jinek van RTL lijkt op het eerste gezicht sprekend op de publieke Jinek. Zelfs de reclame heeft men buiten de deur weten te houden. Maar is alles wel hetzelfde gebleven? Vorige week begon ik ineens te twijfelen. Toen waren Jineks RTL-collega’s Carlo Boszhard en Eveline Stallaart te gast om te praten over Married at First Sight, waarin mensen in het huwelijk treden met een door deskundigen geselecteerde volslagen onbekende.

Op het eerste gezicht een verleidelijk programma, maar ook een formule waar vragen bij te stellen zijn. Want hoe verantwoordelijk voelen de makers zich voor de online ellende die de deelnemers (dit jaar vooral een zekere Chantal) over zich heen krijgen? Zit de impulsiviteit die iemand een geschikt karakter maakt voor een reality-show, een gelukkig gokhuwelijk niet in de weg? Wat geeft de doorslag bij de selectie? Hoeveel geslaagde huwelijken heeft vijf jaar blind trouwen eigenlijk opgeleverd?

Haantje

Jinek stelde géén van die vragen en beperkte zich tot enthousiasmerende voorzetten aan haar gasten. Nu wordt er in de late-avondtalkshows veel vaker een kritische vraag gemist, zeker als er televisiemakers aan tafel zitten, maar ik begon me af te vragen wanneer ik voor het laatst een klassiek Jinek-interview had gezien. Een gesprek waarin de voorlaatste winnaar van de Sonja Barend Award een haantje roostert boven een vuur van journalistieke scherpte en gedecideerd engagement. Ik kon me er geen herinneren.

Dus besloot ik er wat beter op te letten. Helaas werden er vorige week geen autoriteiten ter verantwoording geroepen. Wel was er veel lippendienst aan collega’s: RTL-aas Jeroen van Koningsbrugge over zijn toneelrol in The Great Gatsby, Ruben Nicolai over een nieuw RTL-programma, de finalisten van RTL-show The Voice of Holland, de winnares van RTL-show The Voice of Holland. Naast al dat product-placement van de eigenaar, zag ik ook concurrenten Patty Brard, Gordon, Merel Westrik en Mr Frank Visser van Talpa voorbij komen, plus een handvol NPO-collega’s.

Geen politici

Politici ontbraken vrijwel volledig, al had dat ermee te maken dat de Kamer wel reces hield maar het coronavirus niet. Inmiddels staat de wereld niet stil. Maar ook deze week kwamen Erdogan en de vluchtelingen, de problemen bij de IND, de schandlijst van de Belastingdienst, de linkse flirt en het naderen van Super Tuesday niet voorbij de nieuwscompilaties.

Dinsdag, in de 43ste RTL-Jinek, lag het zwaartepunt op de tweede procesdag tegen Gökmen T., de verdachte van de Utrechtse tramaanslag. Zijn respectloze gedrag was maandag ook al in detail besproken. Nu was René Verschuur te gast, die zijn dochter had verloren. Je kon recht in zijn wonden kijken. Jinek hield hem gaande het gesprek enigszins uit de wind, al geloof ik dat je mensen die zo lijden beter tegen de televisie kunt beschermen.

Een even voorbeeldige gastvrouw was Jinek bij het daaropvolgende, inhoudelijk sterke item over huiselijk geweld, naar aanleiding van een tv-programma van Olcay Gülsen, waarna ze ook soepeltjes nog een surfkampioen en televisierechter Mr. Frank Visser afwikkelde. Je ziet het haar zo nog 430 keer doen; maar de door de macht gevreesde interviewer Eva Jinek wordt intussen wel gemist.