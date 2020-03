Jeangu Macrooy met hoopvolle gospelballad ‘Grow’ naar Songfestival

Eurovisie Songfestival Jeangu Macrooy Grow ●●●●●

Uiterst eigen is het nummer dat de Surinaamse soulzanger Jeangu Macrooy voor Nederland in mei zal brengen op het Eurovisie Songfestival (ESF). In het ingetogen ‘Grow’, een ballad met een gospel-feel, zingt Macrooy met bezieling over zijn groeipijnen. Door een lek kwam het Songfestivalliedje woensdagmorgen al voortijdig online. Aan het begin van de middag kon AVROTROS via Radio 2 niet anders dan bevestigen. Woensdagavond is de officiële presentatie bij De Wereld Draait Door.

‘Grow’, een nummer dat er volgens de selectiecommissie uitsprong ‘als ruwe diamant’, is wederom bepaald geen behaagzieke inzending. Het is een keuze waarop, na de winst van Duncan Laurence vorig jaar maar ook de sobere, kwalitatief hoogstaande inzendingen van The Common Linnets en Anouk, goed op te vertrouwen valt. Wat wennen in het begin, waarna het liedje steeds dieper landt en grond vindt. Ja, it grows on you.

Ook dit liedje wijkt in opbouw af van een standaard popnummer, met bepaald geen meezing-refrein. Het begint met een lange, stemmige opbouw op langgerekte orgelakkoorden. Macrooy, de afgelopen jaren vooral bekend geworden om zijn wendbare stem en dansbare soul, zingt met lage, donkere noten hoe hij zijn redelijkheid verliest als hij verdrietig is, net als toen hij als kind boos op de wereld kon zijn. In de videoclip zien we hem op de grond liggen. Een oude diaprojector toont momenten uit zijn jeugd, met zijn tweelingbroer, opgroeiend in Paramaribo.

Gevoeligste kant

In het tweede deel druppelt het bijzondere muzikale details: een perfect Beach Boy-esk koortje. Een ijlhoge noot. Macrooy gooit meer op tafel. Hoe hij worstelde, onder meer met zijn homoseksuele geaardheid, al wordt dat niet specifiek genoemd. „God knows I’ve tried to hold it all together.” Hoe de aarde sneller draaide dan hij aankon. In de video zie je hem inmiddels delend in een praatgroep.

„Op een dag zal ik rust vinden en minder bang zijn”, zingt hij als na twee minuten de song openbreekt. De catharsis met het handenklappende gospelkoor – eindelijk. En de berusting. „The more I learn, the less I know.” Het is de sleutelzin, de verbinding naar het licht, naar vertrouwen. Precies passend voor een Songfestivalkandidaat die zich, vanaf het moment dat hij in 2014 naar Nederland verhuisde om zijn muzikale droom na te jagen en om open te kunnen zijn over zijn geaardheid, van zijn gevoeligste kant wil laten zien.

Rotterdam

Door de Nederlandse winst vorig jaar staat Macrooy in elk geval al in de finale van het festival, van 12 tot en met 16 mei in Ahoy, Rotterdam. De organiserende stad houdt met omroep NPO de verspreiding en ontwikkeling van het coronavirus nauwlettend in de gaten. Voor het ESF geldt, als voor veel internationale evenementen, dat er nu een kans bestaat dat het niet doorgaat. De organisatie volgt het advies van het RIVM.