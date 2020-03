Italië sluit uit voorzorg alle scholen

De San Luigi dei Francesi in Rome, met schilderijen van Caravaggio , was door corona een tijd gesloten voor publiek.

Geconfronteerd met een aanhoudend hoog aantal nieuwe besmettingen en in de wetenschap dat Noord-Italië de belangrijkste besmettingshaard is in Europa, heeft de Italiaanse regering de maatregelen tegen het coronavirus verder aangescherpt. De maatregelen zijn bovendien uitgebreid tot heel het land.

Na overleg met wetenschappers is besloten „uit voorzorg” alle scholen en universiteiten te sluiten tot 15 maart, maakte minister van Onderwijs Lucia Azzolina woensdagavond bekend. In het noorden van het land, waar de twee belangrijkste besmettingshaarden zijn, waren de scholen deze week al dicht.

Verder wordt in heel Italië mensen van boven de 75 jaar aangeraden om zo weinig mogelijk naar buiten te gaan en sowieso sociale contacten te vermijden. Iedereen krijgt het advies om af te zien van omhelzingen, kussen of simpel handenschudden, en op z’n minst een meter afstand van anderen te houden.

Beurzen, congressen en bijeenkomsten waarbij die meter afstand van elkaar niet haalbaar is, zijn afgelast of uitgesteld. Alle sportwedstrijden moeten een maand lang in principe zonder publiek worden gehouden. De clubs in het betaalde voetbal konden het woensdag niet eens worden over een nieuw speelschema. In ieder geval zijn de voor woensdagavond en donderdagavond geplande bekerwedstrijden Juventus-Milan en Napoli-Inter op last van de regionale prefect, die de regering vertegenwoordigt, uitgesteld. Het doorgaan van de wielerwedstrijd Strade Bianche, in Toscane, was woensdagavond nog onzeker.

Al onze maatregelen zijn bedoeld „óf op inperking van het virus óf op vertraging van de verspreiding van het virus’’, zei premier Giuseppe Conte bij de aankondiging dat alle scholen dicht gaan. Hij zei dat er een serieus risico bestaat dat de Italiaanse gezondheidszorg overbelast raakt.

De situatie in het noorden baart de grootste zorgen. Op een persconferentie maakte Angelo Borrelli, hoofd van de Bescherming burgerbevolking, woensdagavond de dagelijkse balans op. Van de 3.089 nu geconstateerde besmettingen speelt 55 procent in de regio Lombardije, met een opvallend aantal besmettingen rondom de stad Bergamo. In de miljoenenstad Milaan, waar veel mensen thuiswerken, zijn relatief weinig mensen positief getest.

Daarna komt de regio Emilia-Romagna, die ligt tussen het noorden en midden van het land, met 19 procent. De derde regio met veel gevallen is Veneto, in het noordoosten; 12 procent van de besmettingen is daar.

In totaal zijn nu in Italië 107 mensen overleden door of mede door het coronavirus. Er zijn bijna dertigduizend virustests gedaan; 276 positief geteste mensen zijn genezen verklaard.

Deze cijfers en de casuïstiek van besmettingen elders in Italië laten zien dat Lombardije, en dan vooral de sinds elf dagen afgesloten ‘rode zone’ rondom het stadje Codogno, de plaats is waar de meeste besmettingen zijn begonnen. Ook bij veel besmette patiënten elders in Europa is er een direct of indirecte link met Lombardije. De tweede besmettingshaard, rond het stad Vo’ in de noordoostelijke regio Veneto, lijkt minder belangrijk te zijn geweest bij de verdere verspreiding van het virus.

Borrelli wees erop dat Italiaanse virologen erg benieuwd zijn hoe de situatie zich na het weekeinde ontwikkelt. Dan is het veertien dagen geleden dat twee ‘rode zones’ zijn ingesteld. Het vermoeden bestaat dat de meeste mensen die zijn besmet, die besmetting hebben opgelopen voordat op 22 februari werd besloten de streek rondom Codogno en die rondom Vo’ af te sluiten.