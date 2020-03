Hof: Voormalig PVV-Statenlid schuldig aan verduistering 18.000 euro

Voormalig PVV-Statenlid in Friesland Pieter Buisman is woensdag in hoger beroep veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van zestig dagen. Hij is schuldig bevonden aan de verduistering van bijna 18.000 euro, aldus het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Buisman had het geld ontvangen van de provincie Friesland, nadat hij zich in 2014 afsplitste van de PVV. Het geld was bedoeld om een fractiemedewerker van te betalen. Alleen bleek Buisman geen fractiemedewerker in dienst te hebben en deed hij al het werk zelf. Het ontvangen geld maakte hij over naar zijn eigen bankrekening. De provinciewet schrijft voor dat het geld alleen gebruikt mag worden voor een niet-fractielid.

In 2017 legde de rechtbank in Leeuwarden Buisman een voorwaardelijke taakstaf van 120 uur op. De verdachte ging daartegen in beroep. Het OM eiste eerder een taakstaf van 120 uur en onvoorwaardelijke celstraf van vier maanden. In hoger beroep kreeg Buisman bovenop de taakstaf nog een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Ook moet Buisman het geld terugbetalen.

‘Minder Marokkanen’

Het hof hield rekening met Buismans schone lei: hij had nog geen strafblad. Desondanks oordeelt het hof dat het handelen van Buisman „uitgesproken laakbaar” is, vooral omdat hij als volksvertegenwoordiger een voorbeeldfunctie bekleedde. Maar de verduistering van het geld komt volgens het hof niet voort uit „criminele intenties”.

Lees ook: De zaak-Wilders is over de uiterste termijn heen

Buisman nam van 2011 tot 2014 plaats in de gedeputeerde staten van Friesland voor de PVV. Buisman stapte uit de partij na de ‘minder Marokkanen’-uitspraak, die partijleider Geert Wilders deed op de uitslagenavond van de gemeenteraadsverkiezingen dat jaar. Buisman ging verder als eenmansfractie. Na de Provinciale Statenverkiezingen in 2015 keerde Buisman niet meer terug in de provinciale politiek.