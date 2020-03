Grapperhaus: Inspectie weg bij Justitie

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) wil dat de Inspectie Justitie en Veiligheid verhuist naar een locatie buiten zijn ministerie. Daarmee moet de onafhankelijkheid van de inspectie beter gewaarborgd worden, zei hij woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer. De komende weken wil Grapperhaus onderzoeken hoe zo’n verhuizing het beste kan worden georganiseerd en wat de medewerkers ervan vinden.

Grapperhaus omarmde daarmee een voorstel van Kamerleden Michiel van Nispen (SP) en Maarten Groothuizen (D66). Zij willen behalve een fysieke verhuizing ook dat de justitie-inspectie juridisch onafhankelijk wordt en een eigen begroting krijgt. Grapperhaus zei tijdens het debat toe dat te gaan onderzoeken.

De Kamer debatteerde met Grapperhaus naar aanleiding van mogelijke beïnvloeding van inspectie-onderzoeken door ambtenaren van Justitie. Eind januari bleek uit onderzoek van het AD dat dit bij zeker één inspectie-onderzoek was gebeurd. Volgens klokkenluiders was dat bij minstens zeven andere onderzoeken ook het geval.

Dat laat Grapperhaus nu uitzoeken door de Auditdienst Rijk (ADR), een onafhankelijk onderzoeksbureau van de Rijksoverheid.

Conclusies herschreven

Op aandringen van Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) wordt het onderzoek uitgebreid naar mogelijke beïnvloeding tijdens het onderzoeksproces van de inspectie. In eerste instantie zou alleen mogelijke beïnvloeding na afloop van het onderzoek bekeken worden: of bijvoorbeeld conclusies waren herschreven.

Dat gebeurde bijvoorbeeld bij een inspectierapport over brandweerzorg. Tijdens de na onderzoeken gebruikelijke hoor en wederhoor hadden Justitie-ambtenaren druk gezet om een aanbeveling te laten aanpassen. Grapperhaus wil dat bij inspectierapporten voortaan een bijlage komt wat het wederhoor van ambtenaren op rapporten was. Ook wordt gerapporteerd over de manieren waarop overheidsinstanties en ambtenaren zich búiten die hoor en wederhoor hebben ingelaten met het onderzoek.