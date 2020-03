Genesis gaat weer op tournee

Genesis komt weer bij elkaar. Dat heeft de band woensdag bekendgemaakt op de Britse zender BBC Radio 2. Phil Collins, Tony Banks en Mike Rutherford gaan eind dit jaar weer op tournee door Engeland en Schotland.

De band heeft sinds 2007 niet meer samen opgetreden, maar de leden hebben wel contact gehouden, vertelde Banks aan BBC-presentatrice Zoe Ball. Volgens hem kwam de mogelijkheid om weer op te gaan treden „natuurlijk” ter sprake. „We zijn goede vrienden, zijn nog boven de zoden… En nu zitten we hier.”

In welke samenstelling de band precies gaat spelen, is nog niet helemaal duidelijk. Wel is zeker dat Daryl Stuermer zal aansluiten. Ook Phil Collins’ achttien jaar oude zoon Nicholas zal meedoen. Hij heeft vaker met zijn vader als drummer opgetreden. Collins senior kan zelf al enige tijd niet goed meer drummen vanwege zenuwklachten. „[Nicholas] speelt een beetje zoals ik als hij dat wil, en niet als hij dat niet wil. Ik ben als zijn vader natuurlijk als een van velen van invloed op hem geweest.”

Genesis heeft vooralsnog acht shows aangekondigd in stadions in Engeland en Glasgow. Of de band ook andere landen zal aandoen, is nog onbekend. Ook in Nederland scoorde Genesis meerdere hits, waarvan ‘I Can’t Dance’ de grootste was.