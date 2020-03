Tijdens mijn Franse les in Zwitserland, vorig jaar, ben ik de klas uitgelopen: de docente bleef maar roepen dat ik mijn examen niet zou halen en ik had er genoeg van.

Het jaar erop ben ik gaan werken bij een buurtwinkel; hier leer ik pas echt goed Frans. Op een dag komt mijn voormalige juf boodschappen bij me doen. Trots kijk ik haar aan, zie, ik heb geen lessen meer nodig!

Vrolijk vraag ik haar of ze haar poireaux op de weegschaal wil leggen. Glimlachend kijkt ze van mij naar haar peren. „Poires”, zegt ze.

