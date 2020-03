Zeven Formule 1-teams tekenen protest aan tegen uitkomst Ferrari-onderzoek

Het nieuwe Formule 1-seizoen gaat over tien dagen van start in Melbourne, maar tussen de teams en autosportbond FIA is een rel uitgebroken over de motor waarmee Ferrari vorig seizoen op de baan kwam. Zeven teams, waaronder Mercedes en Red Bull, zijn geschokt over de bevindingen van de FIA in het onderzoek naar de omstreden motor. Ferrari zou volgens de concurrentie een oneerlijk voordeel hebben gehad en een geheime schikking hebben getroffen met de FIA, zo stellen de zeven ploegen in een gezamenlijke verklaring.

„We zijn verbaasd en geschokt door het statement van de FIA aangaande het onderzoek naar de Ferrari-motor”, schrijven de teams in de verklaring die is ondertekend door McLaren, Mercedes, Red Bull, Renault, Racing Point UK, AlphaTauri en Williams. Behalve door Ferrari werd de verklaring niet ondertekend door Haas en Alfa Romeo. Die twee teams rijden ook met Ferrari-motoren.

Juridische stappen

„Na maanden van onderzoek, dat werd gestart na vragen van andere teams, zijn we fel tegen het feit dat de FIA een geheime schikking heeft getroffen met Ferrari”, schrijven de concurrenten. „Daarom willen we volledige openheid van zaken, zodat iedereen binnen onze sport eerlijk wordt behandeld.”

De teams dreigen met juridische stappen als de FIA geen openheid geeft over het onderzoek. De organisatie zei vorige week dat het „een grondig technisch onderzoek” had afgerond naar de Ferrari-motor van 2019 en „een schikking” had getroffen. De commotie ging over de vraag of Ferrari heeft gesjoemeld met de brandstoftoevoer naar de motor om tot betere prestaties te komen.

Teams en coureurs uitten vorig jaar verschillende keren twijfel over de vraag of de brandstoftoevoer wel binnen de toegestane limiet van honderd kilogram benzine per uur was gebleven, en of er mogelijk was gesjoemeld met de brandstofmeters. Onder anderen Max Verstappen nam bij de Grand Prix van de Verenigde Staten het woord „valsspelen” in de mond.

In het najaar van 2019, direct na de zomerstop, had het Italiaanse team van Charles Leclerc en Sebastian Vettel zes polepositions achter elkaar. Ferrari won bovendien drie van de zes Grands Prix in die reeks, de enige overwinningen van het team in het hele seizoen. Met name op de rechte stukken had Ferrari in die weken een enorme voorsprong op de rest van het veld.

Geen details

Na het onderzoek van de FIA naar de Ferrari-motor werden geen details bekendgemaakt over de gebeurtenissen. De FIA concludeerde alleen dat de details in de overeenkomst met Ferrari „tussen de partijen” blijft. De vaagheid van de conclusie, waarin niet stond of de motor binnen de regels was gebleven, of waaraan Ferrari zich nu heeft gecommitteerd, heeft de woede gewekt van de zeven protesterende teams.

Scuderia Ferrari is het oudste en meest succesvolle raceteam in de Formule 1, en is sinds de eerste Grand Prix, in 1950, altijd van de partij geweest. De laatste wereldtitel van Ferrari dateert van 2007, met de Fin Kimi Raikkonen.