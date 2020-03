FC Utrecht wint halve finale met 2-0 van Ajax

FC Utrecht staat op 19 april in de finale van de KNVB-beker. Het elftal van trainer John van den Brom bezorgde Ajax woensdag in de halve eindstrijd de zoveelste dreun van de laatste weken en zegevierde met 2-0.

Sander van de Streek en Simon Gustafson vertolkten een hoofdrol in de uitverkochte Galgenwaard. Van de Streek kopte in de 33ste minuut raak na een goed genomen vrije trap van Gustafson (1-0). De Zweed benutte in de 65ste minuut een strafschop, nadat Van de Streek door Edson Álvarez was gevloerd.

Ajax strijdt de rest van het seizoen alleen nog maar om de landstitel. Trainer Erik ten Hag heeft de zware taak om de vrije val van zijn ploeg te stoppen. Ajax verloor vijf van de laatste negen competitiewedstrijden en werd vorige week door Getafe uitgeschakeld in de Europa League.(ANP)