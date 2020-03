Facebook heroverweegt plannen libra, bestaande valuta mogelijk ook geaccepteerd

Facebook overweegt naast de introductie van de eigen digitale wereldmunt libra ook bestaande valuta zoals de euro en Amerikaanse dollar te accepteren op zijn nieuwe betaalplatform. Dat melden persbureau Bloomberg en de website The Information dinsdag op basis van ingewijden. Daarmee zou het sociale medium hopen op steun van toezichthouders die kritisch zijn op de plannen van de libra.

De libra werd juni vorig jaar aangekondigd als een digitale wereldmunt waarmee mensen zonder bankrekening, vooral in ontwikkelingslanden, voor minimale tarieven geld kunnen overmaken. Sindsdien uitten toezichthouders en monetaire autoriteiten kritiek op de munt. De libra zou door hen worden gezien als bedreiging voor het mondiale financiële systeem, onder meer vanwege gebrekkige bescherming en fraude- en witwasgevoeligheid.

‘Lancering uitgesteld’

Als de gewijzigde plannen worden doorgezet, zou dat betekenen dat op het nieuwe platform ook in bestaande valuta kan worden betaald. Een woordvoerder van Facebook bevestigt tegen persbureau Reuters dat hiernaar wordt gekeken, maar dat ook de plannen voor de libra worden doorgezet. Volgens Bloomberg en The Information is de lancering van het betaalplatform uitgesteld tot komende herfst.

De waarde van de libra is gekoppeld aan meerdere buitenlandse valuta, om daarmee grote koersschommelingen zoals bij de bitcoin te voorkomen. Vorig jaar stapten verschillende belangrijke partners van Facebook uit het libra-project. Onder meer Mastercard, Visa, eBay, PayPal en Booking Holdings verloren het vertrouwen in de munt.