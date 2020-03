Denys Sjmyhal nieuwe premier Oekraïne

Het Oekraïense parlement is woensdag nagenoeg unaniem akkoord gegaan met de benoeming van Denys Sjmyhal (35) tot nieuwe minister-president. Dat meldt persbureau Reuters. Hij vervangt Oleksi Hontsjaroek (41), wiens ontslag even daarvoor door het parlement geaccepteerd was. Hontsjaroek vertrekt na onenigheid met president Volodymyr Zelensky.

Zelensky haalde voor het parlement uit naar zijn vertrekkend premier, die pas sinds augustus vorig jaar in functie is. Volgens de president is Hontsjaroek niet in staat is geweest om de economische malaise een halt toe te roepen en wanorde bij de Oekraïense belastingdienst te herstellen. Om de economie nieuw leven in te blazen en corruptie in Oekraïne aan te pakken zijn, in de woorden van Zelensky, „nieuwe hoofden en nieuwe harten” nodig.

Hontsjaroek bood in januari ook al zijn ontslag aan, toen het broeide tussen hem en Zelensky. De president weigerde dat toen nog te accepteren. Sjmyhal heeft een verleden als bestuurder bij energiebedrijf DTEK en had daarvoor meerdere eigen ondernemingen. Vorige maand benoemde Zelensky hem al tot plaatsvervangend premier. Er zijn op meerdere posities in de Oekraïense regering nieuwe bewindslieden benoemd.