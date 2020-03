Democratische voorverkiezingen draaien uit op tweestrijd tussen Biden en Sanders

De Democratische kiezers in het oosten en midden van de Verenigde Staten hebben dinsdag een heldere keuze gemaakt: de partij moet een gematigde kandidaat nomineren om president Trump in november te verslaan. In dit deel van het land koos een meerderheid voor oud-vicepresident Joe Biden.

Veertien staten en Amerikaans Samoa gingen op ‘Super Tuesday’ naar de stembus. Samen zijn deze staten goed voor zo’n 40 procent van de gedelegeerden die in juli de Democratische presidentskandidaat kiezen – een reuzenstap naar de nominatie. Rond zes uur woensdagochtend Nederlandse tijd hadden Amerikaanse media de overwinning in acht staten aan Biden toegekend. In drie staten haalde de linkse kandidaat Bernie Sanders de overwinning.

Let wel: op dat moment moesten de resultaten van de dichtst bevolkte staten, Texas en Californië, nog doorkomen. In Texas, waar rond dat tijdstip ruim de helft van de stembureaus hun resultaten hadden doorgegeven, had Sanders een nipte voorsprong van zo’n 14.000 stemmen op Biden.

The Wall Street Journal meldde enkele minuten na het sluiten van de stembussen in Californië al dat Sanders hier zou winnen. Pas na binnenkomst van de definitieve resultaten uit alle staten kan met enige geldigheid worden gezegd of de Democratische Partij linksom of rechtsom de aanval op Donald Trump inzet.

De overige drie kandidaten, Mike Bloomberg, Elizabeth Warren en Tulsi Gabbard, speelden geen rol van betekenis. Wat zij na deze avond ook beslissen voor het vervolg van hun campagne, het Democratische veld is op Super Tuesday in feite uitgedund tot twee witte mannen, de een 77, de ander 78 jaar. Dat is, na een jonge zwarte man in 2008 en 2012, en een vrouw in 2016, een opmerkelijke tussenstand in een partij die twee jaar geleden in het Huis van Afgevaardigden nog uitbundig haar diversiteit naar afkomst en sekse vierde.

De herrijzenis van Biden

Biden beleefde de avond als een herrijzenis. In een toespraak voor zijn aanhangers in een voorstad van Los Angeles zei hij dat hij knock-out en dood was verklaard door de media, totdat hij zaterdag de voorverkiezing in South Carolina won. Dat lijkt een rake analyse. Verschillende Amerikaanse media noteerden bij de uitgang van de stembureaus dat een substantieel deel van de kiezers pas in de laatste paar dagen hun keuze heeft bepaald.

De grote meerderheid van hen koos daarbij voor Biden en de meesten van hen hadden daarbij als overweging dat Biden van alle kandidaten de beste kans maakt om Trump te verslaan. Dat is precies het argument dat Biden zelf vanaf de aankondiging van zijn kandidatuur heeft aangevoerd. ‘South Carolina’ gaf kiezers net op tijd een duwtje in die richting. Ook het feit dat Biden de afgelopen dagen van voormalige rivalen in de presidentsrace, Pete Buttigieg, Amy Klobuchar en Beto O’Rourke, steunverklaringen kreeg, zal hebben meegewogen bij kiezers die tot op het laatst twijfelden.

Zelfs als Bernie Sanders in Texas en Californië voldoende gedelegeerden krijgt om een voorsprong op Biden te behouden, dan zijn een paar voortekenen beslist ongunstig voor de senator van Vermont. Ondanks zijn op de arbeidersklasse gerichte campagne – verhoging van het minimumloon, uitbreiding van sociale zekerheid, gratis gezondheidszorg voor iedereen – wist hij Biden niet te verslaan in Oklahoma en Minnesota waar een groot deel van de bevolking bestaat uit lager opgeleide witte mensen.

Nog een indicatie: Sanders verloor terrein ten opzichte van zijn resultaten tegen Hillary Clinton in 2016. Het lijkt erop dat de kiezers die weinig van de gedoodverfde favoriet Clinton moesten hebben, Sanders nu verlaten voor Biden.

Exitpolls wijzen op grote steun voor Biden onder Afrikaans-Amerikaanse kiezers, onder vrouwen en in de voorsteden. Dat zijn drie stevige pijlers geweest onder de sterke uitslag die de Democratische Partij bij de zogenoemde midterm-verkiezingen van 2018 maakte en die de partij een ruime meerderheid in het Huis van Afgevaardigden bezorgde. Sanders krijgt vooral veel steun van Latino-kiezers (een snel groeiende groep) en jongeren (die het vaak laten afweten bij verkiezingen). Vooral die laatste groep lijkt nauwelijks affiniteit met Biden te hebben.

Pijnlijke avond voor Bloomberg

Eén ding heeft Super Tuesday bijna pijnlijk duidelijk gemaakt: het is Mike Bloomberg niet gelukt een nominatie te ‘kopen’, zoals de andere kandidaten enkele weken geleden nog vreesden. De mediamiljardair en oud-burgemeester van New York sloeg de eerste vier voorverkiezingen over en spendeerde in die tijd tientallen miljoenen aan reclamespotjes.

Rond 12 uur ’s nachts aan de oostkust had hij nog geen handvol gedelegeerden verzameld. In staten als Virginia waar hij meer dan 18 miljoen dollar uitgaf aan zijn campagne, vijftig keer zoveel als Biden, won hij geen enkele gedelegeerde. De staat was de eerste die Biden won met 53 procent van de stemmen tegen 10 procent voor Bloomberg en 23 voor Sanders.

Bloomberg heeft gewed dat Joe Biden vóór Super Tuesday zo zeer zou zijn verzwakt, dat hij het stokje aan de rechterkant van de Democratische Partij zou kunnen overnemen. Die weddenschap heeft hij verloren. Vroeg in de Amerikaanse avond meldde NBC al dat medewerkers van Bloomberg zeiden dat zij woensdag met de uitslagen in de hand de voortzetting van de campagne ,,heroverwegen”.

