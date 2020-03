De onbekende foto’s van Anton Corbijn

‘Een foto bestaat eigenlijk niet als die het daglicht nooit heeft gezien”, zegt fotograaf Anton Corbijn. Daarmee bedoelt hij: van al die foto’s die hij in zijn indrukwekkende carrière maakte, is maar een heel klein deel afgedrukt en gebruikt – voor hoezen van muziekalbums, voor reportages in magazines, ingelijst als kunstwerken aan de muren van musea en galeries.

Van de ontelbare foto’s die hij sinds de jaren 70 maakte van vooral pop- en rockmuzikanten (U2, Depeche Mode, R.E.M., Tom Waits, Björk, Bowie), van kunstenaars, modellen, acteurs, schrijvers, ligt een groot deel in archiefkasten. „Er is zoveel werk dat onzichtbaar bleef voor publiek”, zegt Corbijn (64). Hij maakt na een shoot een selectie van hooguit een paar beelden die in de openbaarheid komen, de rest belandt als contactafdrukken in een donkere lade. „En dan ga je weer door naar het volgende. Het leven is een sneltrein.”

Na een eerdere expositie in Den Haag in 2015, waar hij nooit eerder vertoond werk liet zien, duikt Corbijn nu voor de tweede keer met dat doel zijn archief in. De oogst: beeld dat hem eerder misschien niet zo opviel, maar dat met een verse blik en het verstrijken van de jaren plots nieuwe glans krijgt. In de tentoonstelling MOØDe, vanaf 4 april te zien in Knokke-Heist, toont hij een aantal van deze verrassende vondsten, naast recenter werk dat hij maakte voor Vogue over modelabels als Louis Vuitton en skatemerk Supreme. Bij de selectie keek hij naar wat de geportretteerden dragen of hoe ze zich met uitbundige make-up aan de wereld tonen, en koos hij voor portretten van modellen, ontwerpers , Vogue’s creatief directeur Grace Coddington, die met haar vuurrode bos krullen niet met haar gezicht in beeld hoeft om herkend te worden.

„Het is geen modetentoonstelling”, zegt Corbijn nadrukkelijk, „Ik ben geen modefotograaf. Mijn fotografie is vaak intuïtief; ik ging naar een shoot en keek wel wat er gebeurde. Die beelden hebben geen duidelijke boodschap – ze dragen meer een stemming in zich. Bij mode werkt dat niet zo. Hoe breng je iets in beeld zodat niet alleen het hele plaatje, maar ook de kleding er goed uitziet? Dat is nieuw voor mij. In de mode gaat het vaak om perfectie. Ik vind het interessant en leerzaam die weg in te slaan, maar het boeit me niet er te komen.”

Corbijn legt zich al jaren voornamelijk toe op het maken van films – onder andere The American (2010) en A Most Wanted Man (2014) en later dit jaar een film over U2; de registratie van een aantal live shows. „Film is onbekender terrein, je wil onderzoeken wat er nog meer in je zit. Tegelijk denk ik na over waar ik met mijn fotografie nog heen kan. Dat is een lastige zoektocht. Als fotograaf wil je blijven vernieuwen, maar er is voor mij minder te ontdekken. Er is een deel van mij dat de fotografie nog slechts als een hobby wil zien. Het enige leuke zit ’m vaak nog in wie ik fotografeer. De Finse premier Sanna Marin, modeontwerper Dries Van Noten. Inspirerende mensen. En ik hou ervan dat het simpel is. Geen enorme crew, geen traject van jaren. Een ongelooflijke luxe: gewoon in je eentje met een camera op pad en plaatjes schieten.”

Anton Corbijn, MOØDe, van 4 april tot 5 juli 2020 in Cultuurcentrum Knokke-Heist. De gelijknamige catalogus verschijnt 3 april.