China laagste nieuwe besmettingen in maand tijd, Zuid-Korea meer dan vijfduizend

Sinds China eind januari begon met het dagelijks delen van cijfers over de coronaverspreiding is het aantal nieuwe besmettingen niet zo laag geweest als woensdag. Er kwamen 119 nieuwe gevallen bij. Daarmee zijn in dat land nu 80.000 mensen besmet. In de rest van de wereld lijkt de verspreiding juist sneller te gaan: Zuid-Korea telde 516 nieuwe besmettingen (en komt daarmee op 5.300) en Japan inmiddels meer dan 1.000.

Welkom: een nieuw blog voor woensdag 4 maart

Goedemorgen. In dit blog houden we u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen rond het coronavirus dat Covid-19 veroorzaakt. In Nederland staat het aantal besmettingen sinds dinsdag op 23. Halverwege vandaag geeft het RIVM daar een update over. Verder stelde het ministerie van Buitenlandse Zaken dinsdag het reisadvies van een Noord-Italiaanse regio's bij: reis alleen die kant op wanneer het echt noodzakelijk is.

Wereldwijd zijn inmiddels meer dan 93.000 besmettingen bekend. De top drie: 80.270 besmettingen in China, 5.186 in Zuid-Korea en 2.502 in Italië.

