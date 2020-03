Choreograaf Alida Dors benoemd tot nieuwe artistiek leider Theater Rotterdam

Alida Dors is benoemd tot de nieuwe artistiek leider van Theater Rotterdam. Dat is een opmerkelijke keuze voor een van de grootste theatergezelschappen van Nederland, aangezien Dors een choreografe is, die geen ervaring heeft met het maken van teksttheater.

De wortels van Dors (1977) liggen in de hiphopdans. Momenteel is Dors, van Surinaamse komaf, artistiek leider van het kleine dansgezelschap BackBone. Met die groep is ze sinds 2017 een van de twaalf makers die verbonden zijn aan Theater Rotterdam.

In een reactie zegt Walter Ligthart, algemeen directeur Theater Rotterdam, dat het geen probleem is dat Dors choreograaf is. „Haar werk verschuift steeds meer in de richting van taal en tekst en we gaan zien hoe ze zich ontwikkelt. Onze keuze voor haar interdisciplinaire werk is heel bewust.” Bovendien, zegt Ligthart, blijft Theater Rotterdam een makershuis met meerdere gezichten. Regisseurs Pieter Kramer, Erik Whien en Davy Pieters en de collectieven Urland en Wunderbaum blijven aan het gezelschap verbonden. Volgens Ligthart hebben zij in gesprekken allen gevraagd om Dors aan te stellen.

Zelf zegt Dors: „Ik maak interdisciplinair werk, waar mime, muziek en performance onderdeel van uitmaken. De partners die ik voor ogen heb zijn sterk in tekst, dus ik verheug me op die kruisbestuiving van disciplines.”

Ze „belichaamt een inclusieve visie”, zegt ze. „Ik kom uit een parallelle dimensie, niet uit de gevestigde orde. Mijn biculturaliteit zorgt ervoor dat ik een ander perspectief op de wereld heb. In de hiphop is het gebruik om voort te bouwen op vergaarde kennis en kunde (each one teach one) en om verschillende sociaal-economische groepen samen te brengen. In het theater spreekt dat nu niet vanzelf.”

In de afgelopen jaren richtte Dors zich op de ontwikkeling van de theatrale mogelijkheden van hiphop, in combinatie met andere disciplines. Zo maakte ze bijvoorbeeld een voorstelling met Typhoon en een voorstelling met muziektheatercollectief Silbersee, operazanger Maciej Straburzynski en spoken word artist Guus van der Steen. In het vorig jaar gemaakte Rebound, met als thema veerkracht, legde ze verbanden met migranten, vluchtelingen en asielzoekers.

In Rotterdam wacht Dors een zware opdracht. Onlangs deed de Volkskrant verslag van de bestuurlijke chaos en brede onvrede onder de aan het gezelschap verbonden makers, die leidden tot het vertrek van de vorige artistiek directeur, Ellen Walraven. Sinds regisseur Johan Simons in 2015 werd aangekondigd als de ambitieuze nieuwe leider en dat al snel toch niet werd, leidt Theater Rotterdam een zwalkend bestaan en ontbeert het een eigen gezicht.

Volgens Dors is het goed dat de problemen naar buiten zijn gekomen. „De pus is eruit, de wond kan helen, nu kunnen we door. Daarom prijs ik ook het lef van Theater Rotterdam om mij aan te stellen: een vrouw uit de urban, met een biculturele achtergrond. En het is lef van mezelf dat ik de stap durf te zetten. Ik geloof in deze plek, die een nieuwe start verdient.”