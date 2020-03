Boekenbon wordt hoofdsponsor van voormalige AKO Literatuurprijs

De dit najaar gestopte BookSpot Literatuurprijs – voorheen bekend als de AKO Literatuurprijs – heeft een nieuwe sponsor: de Boekenbon. Woensdag werd bekend dat de Nederlandse Boekenbon bv voor vijf jaar de sponsor is. De Boekenbon neemt daarmee het hoofdsponsorschap over van BookSpot, die de prijs vorig jaar opsplitste in fictie en non-fictie. De prijs gaat nu de Boekenbon Literatuurprijs heten.

Omdat BookSpot, onderdeel van het media- en marketingbedrijf Novamedia, het prijzengeld vorig jaar ruim verdubbelde omdat er een prijs werd uitgereikt voor zowel fictie als non-fictie én een Lezersprijs, was het lastig voor de Jaarlijkse Literatuurprijs om een nieuwe sponsor te vinden. In totaal werd 110.000 euro uitgekeerd – voorheen was dat 50.000 euro. Met de nieuwe naam en sponsor gaat dat terug naar één prijs van 50.000 euro, en wordt geen scheiding meer gemaakt tussen fictie en non-fictie.

Financiële ruimte

Hoe de prijs dit najaar uitgereikt gaat worden is nog niet bekend, maar de kans is klein dat de commercialisering van de prijs die door BookSpot was ingezet, wordt voortgezet. Wat wel blijft is de samenstelling van de jury. Waar voorheen alleen vakrecensenten in de jury zaten, bedacht BookSpot dat er recensenten en boekverkopers in moesten. Dat blijft gehandhaafd. Wel krimpt de jury van acht naar zes leden.

Het is opvallend dat de Boekenbon de sponsoring van deze prijs op zich neemt, omdat de bon jarenlang erg veel verlies leed. Op zowel organisatorisch als operationeel gebied zijn er kosten bespaard en dat heeft „voor financiële ruimte gezorgd”, zegt Anne Schroen, directeur van de Nederlandse Boekenbon bv. „Omdat de Boekenbon een elektronisch geldproduct is, is een voorspelling van de inkomsten goed uit te voeren. We gaan daarom met veel vertrouwen deze nieuwe samenwerking aan.”

De Boekenbon Literatuurprijs wil naast de Librisprijs, waarvan de shortlist deze week bekend werd gemaakt, de belangrijkste literaire prijs worden.