Aanvallen Taliban in Afghanistan gaan door, zeker twintig doden

Bij aanvallen van de Taliban in Afghanistan zijn in de nacht van dinsdag op woensdag zeker twintig Afghaanse militairen en politieagenten omgekomen. Dat meldt persbureau AFP op basis van Afghaanse autoriteiten. De gewapende groepering had al aangekondigd het offensief tegen de strijdkrachten in Afghanistan te hervatten, ondanks een zaterdag getekend akkoord met de Verenigde Staten.

De aanvallen waren onder meer gericht op drie legerposten in de provincie Kunduz, waarbij tien militairen en vier agenten om het leven kwamen. Ook vanuit Uruzgan werden aanvallen gemeld, hier kwamen zes agenten om en vielen zeven gewonden.

De Amerikaanse president Donald Trump sprak dinsdag nog telefonisch met Taliban-kopstuk mullah Abdul Ghani Akhund. Ze zouden het er in dit gesprek over eens zijn geworden dat er een einde moet komen aan het geweld in Afghanistan. Zaterdag ondertekenden de Taliban en de VS in Qatar een overeenkomst die uiteindelijk moet leiden tot het einde van de bijna twintig jaar durende oorlog in Afghanistan.