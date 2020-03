Aantal vroegtijdige schoolverlaters stijgt opnieuw.

Het aantal jongeren dat stopte met school of een studie, is vorig jaar opnieuw gestegen. In het schooljaar 2018-2019 ging het om bijna 27.000 schoolverlaters, dat zijn er ongeveer duizend meer dan het schooljaar daarvoor. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, D66) woensdag aan de Tweede Kamer.

Afgelopen schooljaar ging het om precies te zijn om 26.894 schoolverlaters. Dat betekent dat ongeveer 2 procent van alle jongeren en studenten onder de 23 jaar met een opleiding stopt zonder een diploma te hebben gehaald. Het is het derde jaar op rij dat het aantal schoolverlaters stijgt. Van Engelshoven noemt die trend „zeer zorgelijk”. Het aantal uitvallers in het voortgezet onderwijs nam vorig schooljaar iets af, maar in het mbo stopten juist weer meer studenten. De meerderheid van de schoolverlaters (90 procent) was meerderjarig.

Wel nam het aantal schoolverlaters met een baan vorig jaar iets toe, ten opzichte van een jaar eerder. Uit eerdere rapportages van gemeenten bleek al dat een gunstige arbeidsmarkt mogelijk een van de redenen is waarom meer scholieren en studenten stoppen met hun opleiding. Ook een verkeerde studiekeuze is waarschijnlijk een oorzaak. Het kabinet wil dat in 2024 maximaal 20.000 scholieren zonder vwo- of havodiploma, of diploma op mbo-niveau 2, 3 of 4 van school gaan.